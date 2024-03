Micron ne reconnaît pas que l’Europe n’a aucune crédibilité qu’elle pourrait perdre. Il suffit de demander à ces 150 pays qui n’ont pas sanctionné la Russie. Ils savent très bien que le coup d’État États-Unis/UE de 2014 à Kiev a commencé le gâchis et que l’échec, en particulier de la France et de l’Allemagne, à forcer Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk a conduit à son escalade.

La crédibilité de l’Europe sera détruite si la Russie est autorisée à gagner en Ukraine, a averti Emmanuel Macron, qui a défendu son refus d’exclure l’envoi de troupes dans le pays. ... La guerre en Ukraine est « existentielle pour notre Europe et pour la France », a déclaré M. Macron dans une interview sur France 2 et TF1.

Fait intéressant, Micron ne dit pas comment il tentera d’y parvenir. Le front craque partout et l’Ukraine est à court d’hommes capables et prêts à se battre.

12 décembre 1918. Déchargement de chars Renault à Odessa - plus grand

La déclaration d’Emmanuel Macron sur la possibilité d’introduire des troupes françaises en Ukraine et, en particulier, à Odessa est tombée presque à une date anniversaire : il y a exactement 105 ans, l’armée française était déjà sur le territoire ukrainien. Très brièvement, cependant. Mais les Français ont eu une influence considérable sur le cours des événements. Bien que pas du tout en faveur de l’Ukraine : ils n’ont pas permis la capture d’Odessa par les troupes de la République populaire ukrainienne, transféré le pouvoir formel sur la ville aux gardes blancs russes, en fait disputé avec le pouvoir local de Hetman Grigoriev, qui s’est rangé du côté des bolcheviks, qui ont joué un rôle énorme dans l’effondrement militaire ultérieur de l’EPU.

À la fin, après plusieurs mois dans le sud de Palmyre, les troupes françaises ont été complètement décomposées par l’agitation bolchevique, chanté "Internationale" dans les pubs, et par conséquent, le commandement français a décidé de quitter Odessa début avril 1919, l’appelant "déchargement" la ville afin de réduire la pénurie alimentaire.



Il y avait alors des troupes françaises, polonaises, serbes, grecques, allemandes, britanniques et autres. Les Russes s’étaient divisés en Rouges et Blancs et plusieurs groupements nationalistes ukrainiens ont essayé et n’ont pas réussi à gagner une guerre contre tout le monde. Le cosaque Hetman Grigoriev était probablement le personnage le plus intéressant de tous. Comme il est historiquement typique pour son genre, lui et ses troupes ont combattu pour pratiquement toutes les parties à la guerre en changeant de loyauté sur un coup de tête quand cela leur convenait.

Si la France allait de nouveau à Odessa, qui pourrait vraiment faire confiance à un combat? Les groupes nazis? Le gouvernement de Kiev auquel ils s’opposent le plus? Les partisans de la Russie qui augmentent leurs activités en Ukraine jour après jour?