Un enfant décharné meurt du manque de nourriture et de médicaments à Gaza

Article originel : Emaciated child dies from lack of food and medicine in Gaza

Al Jazeera, 4.03.24

Yazan al-Kafarneh, un enfant palestinien émacié de 10 ans, est mort de malnutrition sévère et de soins de santé insuffisants. Son état de santé s’est rapidement détérioré après qu’Israël ait imposé un siège total sur la bande de Gaza...Lire la suite