Une étude alerte sur la baisse mondiale constante du taux de fertilité (AFP)

Un article publié dans la revue scientifique The Lancet alerte sur le plan démographique. Plus de la moitié des pays ont un taux de fertilité trop faible pour maintenir le niveau de leur population. Publiée ce jeudi 21 mars, cette vaste étude met en garde sur les déséquilibres de plus en plus marqués d’une région du monde à une autre. Face à cette fertilité insuffisante, « d’ici à 2050, trois quarts des pays auront un taux de fertilité insuffisant pour maintenir leur population en l'état. D'ici à 2100, la plupart des pays seront concernés. »...

Lire la suite