Une nouvelle unité israélienne envoyée au Liban et aux frontières de la Syrie (Newsweek)

Une nouvelle unité israélienne envoyée au Liban et aux frontières de la Syrie Article originel : Hezbollah 'Ready to Resist' New Israeli Unit Sent to Lebanon, Syria Borders Newsweek, 19.03.24

Le mouvement libanais du Hezbollah a déclaré à Newsweek qu’il était prêt à faire face à toute nouvelle menace d’Israël après que les Forces de défense israéliennes (Tsahal) ont annoncé la création d’une nouvelle unité chargée d’opérations sur les frontières de plus en plus hostiles du pays avec le Liban et la Syrie.

Dans une annonce publiée mardi, Tsahal a dévoilé la brigade nouvellement formée Heharim, ou "Mountain", "dans le cadre de la réponse opérationnelle à la situation à la frontière nord et conformément à l’évaluation de la situation" alors que les troubles régionaux s’aggravent à cause de la guerre en cours dans la bande de Gaza.

Dirigée par le colonel Liron Appleman, la brigade doit commencer ses opérations dans les semaines à venir sous le commandement de la 210e division dans les régions contestées du mont Hermon (également connu sous le nom de Jabal al-Sheikh) et du mont Dov (également appelées fermes de Shebaa). Les deux zones sont depuis longtemps des foyers de violence en raison de revendications territoriales concurrentes et sont actuellement sous la responsabilité de la 810e brigade Hermon de Tsahal.

"La création de la brigade fournira une réponse opérationnelle de haute qualité et permettra la préparation de mesures défensives et offensives dans une variété de scénarios qui correspondent au terrain et à l’ennemi dans la région", brigadier général Zion Ratzon, Le commandant de la 210e Division a déclaré dans un communiqué, "sur les deux fronts simultanément, le Liban et la Syrie."...



