Voici la vraie raison pour laquelle Israël a encore une fois pris d’assaut l’hôpital al-Shifa (Mondoweiss)

La vraie raison pour laquelle Israël a encore une fois pris d’assaut l’hôpital al-Shifa

Article originel : The real reason Israel stormed al-Shifa Hospital yet again

Mondoweiss.net, 19.03.24

La dernière attaque d’Israël contre l’hôpital al-Shifa et la livraison réussie d’aide alimentaire au nord de Gaza sont liées. Voici comment.

Au cours des deux derniers jours, un certain nombre de choses se sont produites qui n’avaient apparemment rien à voir les unes avec les autres. À 2 heures du matin lundi, l’armée israélienne a pris d’assaut l’hôpital d’al-Shifa, y pénétrant avec des chars et de lourds coups de feu, tuant et blessant des dizaines de personnes. C’était la quatrième invasion d’al-Shifa depuis octobre, entraînant l’arrestation de plus de 80 personnes. La veille, 13 camions humanitaires sont arrivés dans le nord de Gaza pour la première fois en quatre mois sans être refoulés par l’armée israélienne ni entraîner le massacre de demandeurs d’aide palestiniens affamés. Les gens qui affluaient à l’entrepôt de l’UNRWA dans le camp de réfugiés de Jabalia pour recevoir l’aide se tenaient dans des files d’attente inhabituellement ordonnées et attendaient patiemment les distributions de farine, de riz et d’autres denrées alimentaires. Beaucoup ont pu être vus acclamant une fois l’aide arrivée, une scène capturée par la couverture d’Al Jazeera. Mais ce que peu de gens savent, c’est que cette livraison réussie de l’aide alimentaire dont le nord de Gaza a cruellement besoin est ce qui a conduit l’armée israélienne à lancer son raid meurtrier sur l’hôpital al-Shifa le lendemain.

Le lien entre ces deux événements ne peut s’expliquer que par la compréhension de qui Israël visait dans le raid - le maintenant martyr Faiq Mabhouh. Mabhouh était le directeur des opérations de la police de Gaza, une partie de l’administration civile du gouvernement de Gaza. Contrairement à la branche militaire du Hamas, les Brigades Qassam, Mabhouh n’a pas travaillé clandestinement au début de la guerre, car il n’avait pas à le faire - il était responsable de l’application de la loi civile. Le Hamas a publié une déclaration après sa mort confirmant qu’il « s’est engagé dans des activités purement civiles et humanitaires ». Pourtant, pour entendre les porte-parole militaires israéliens et les médias israéliens, Israël avait lancé une « opération précise » contre al-Shifa pour cibler un « haut responsable du Hamas », ou un « haut commandant du Hamas », dont l’armée prétendait planifier des attaques contre Israël. Faire de telles affirmations éhontées sans preuves pour justifier des attaques contre des hôpitaux et des abris a été une caractéristique de la conduite de l’armée israélienne tout au long de son attaque génocidaire. Mais la véritable signification de l’attaque ne réside pas dans son désir de vider le plus grand refuge civil du nord de Gaza, qui abrite 30000 personnes, mais en déjouant le rôle central de Faiq Mabhouh dans la coordination de l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils affamés de Gaza tout en rétablissant un semblant d’ordre social au nord. En d’autres termes, l’attaque contre al-Shifa était une opération d’assassinat visant à briser l’ordre civil dans le nord de Gaza. Il visait à faciliter le projet génocidaire d’Israël et à ouvrir la voie à un contrôle total de la région sans résistance. Les événements de ces derniers jours exposent les intentions d’Israël d’engendrer la famine et de contribuer à l’effondrement social. Cela nous rappelle qu’il ne s’agit pas seulement d’une guerre contre la résistance de Gaza, mais aussi contre son peuple.

Fournir de l’aide tout en évitant un autre « massacre de la farine » Le 17 mars, des images de brochures ont circulé sur les médias sociaux portant la signature des « forces de sécurité palestiniennes » adressées à tous les civils du nord de Gaza. Afin d’« assurer l’arrivée sécuritaire de l’aide » dans le Nord, l’avis interdisait à toutes les personnes de se rassembler au rond-point du Koweït et à la rue Salah al-Din, les principaux points d’entrée par lesquels l’aide humanitaire atteint le Nord. Dans la plupart des tentatives précédentes, des foules de personnes affamées se sont rassemblées à ces endroits et ont précipité des camions de secours à leur arrivée. Les forces israéliennes ont tiré sur les foules à de nombreuses reprises, tuant des centaines de personnes, la plupart tristement pendant le « massacre de la farine » du 3 mars. Dans les occasions où Israël n’a pas abattu les foules désespérées, il a arrêté les camions de secours et a renvoyé la plupart d’entre eux, invoquant de fausses allégations de « double usage ». Pourtant, ce qui est le plus remarquable dans la circulation de cet avis, c’est que les gens affamés du nord de Gaza se sont conformés. Le convoi d’aide humanitaire est arrivé dans le camp de réfugiés de Jabalia dans un établissement de l’UNRWA peu après minuit le 17 mars, sans encombre et en grande pompe.

Le convoi était accompagné d’une escorte d’hommes armés masqués dont l’identité était inconnue. Beaucoup de spéculations quant à qui ils étaient, avec le correspondant d’Al Jazeera Ismail al-Ghoul commentant que le convoi d’aide était coordonné par les clans de Gaza. Plus tard le même jour, alors que l’aide était distribuée, le journaliste d’Al Jazeera Anas al-Sharif a déclaré que le convoi était organisé par « des comités locaux et des comités de suivi composés de clans, de notables et d’anciens, qui supervisaient l’arrivée de l’aide ». Pourtant, cette même émission montrait des images de ceux qui traitaient les documents, qui utilisaient des ordinateurs portables pour enregistrer les bénéficiaires de l’aide avec leurs cartes d’identité et les enregistraient dans un registre. Ce sont les signes révélateurs de la bureaucratie du gouvernement civil de Gaza.

Les images d’Al Jazeera représentaient également de longues files ordonnées de personnes recevant de l’aide, en contraste avec les scènes chaotiques et sanglantes qui avaient prédominé lors d’incidents précédents au rond-point du Koweït et dans la rue Salah al-Din. La scène était claire dans son implication : des tentatives étaient faites pour rétablir l’ordre civil dans le nord de Gaza et pour améliorer le sort de la population souffrante. 24 heures plus tard, avant l’aube du 18 mars, Israël a envahi al-Shifa. Les nouvelles ont révélé que l’armée avait assassiné Faiq Mabhouh et qu’un soldat israélien avait été tué après que Mabhouh aurait refusé de se rendre. Soudain, toutes les sources d’information disaient la même chose : Mabhouh avait été derrière l’effort pour coordonner l’arrivée de l’aide.





Rôle de Mabhouh Les informations disponibles sur les fonctions de Mabhouh restent rares, mêlant souvent faits et spéculations concernant ses activités et la raison de son assassinat. La plupart des médias conviennent que Mabhouh a organisé la livraison du convoi d’aide, ce qu’il a fait en coordination avec les clans de Gaza, l’UNRWA et les organisations internationales.

Fait crucial, cette coordination a nécessité des rencontres avec les représentants de ces groupes. L’une des nombreuses spéculations soutient que c’est lors de ces réunions que l’emplacement de Mabhouh a été révélé et prétendument divulgué aux renseignements israéliens, probablement par l’intermédiaire de l’une de ces organisations internationales. Haaretz spécule que cette fuite de renseignements « pourrait expliquer l’urgence pour Israël de lancer une opération immédiate à l’hôpital ». Étant à la tête d’une force de police civile, Mabhouh a agi publiquement plus tôt dans la guerre, mais alors qu’Israël continuait de cibler les membres de la police locale, le besoin de secret est devenu plus évident. Selon Axios, l’administration Biden a demandé à Israël en février de « cesser de cibler les membres de la police civile dirigée par le Hamas qui escortent les camions de secours à Gaza, avertissant qu’une « rupture totale de l’ordre public » exacerbe considérablement la crise humanitaire ». Israël n’a jamais cessé de les cibler et a même fait plus que massacrer des centaines de civils à la recherche de nourriture. Ce contexte explique pourquoi la police est apparemment passée à des opérations clandestines et pourquoi les hommes armés qui accompagnaient le convoi étaient masqués. Il explique également pourquoi le récit public autour de la distribution de l’aide était qu’elle était organisée par les clans.

Mais la mention des clans n’est pas accessoire ici. L’un des aspects les plus importants du scénario supposé du « lendemain » d’Israël pour Gaza est que les activités quotidiennes seraient gérées par les familles et les tribus locales. Les clans traditionnels de Gaza exerçaient une plus grande influence dans l’enclave côtière avant l’accession du Hamas au pouvoir en 2007, certains d’entre eux agissant comme des gangs sans loi qui se livraient à des activités criminelles. Le Hamas a sévèrement réduit son rôle pendant sa période de domination sur la bande, mais au cours de la dernière guerre génocidaire, beaucoup de ces familles ont profité du chaos pour commander des convois d’aide et amasser de l’aide alimentaire ou la vendre sur le marché noir. Israël a non seulement salué le développement, mais a activement encouragé l’état d’anarchie. Son ciblage continu des escortes de la police de Gaza n’a fait que renforcer le phénomène. À peu près au même moment, les responsables israéliens ont commencé à lancer l’idée d’un régime tribal d’après-guerre à Gaza.

Il se rapporte à la deuxième partie de la spéculation entourant l’assassinat de Mabhouh - qu’il a été impliqué dans la répression contre les clans qui ont saisi l’aide alimentaire, probablement les mêmes clans qui seraient en lice dans la vision d’Israël d’un régime d’après-guerre à Gaza. Une rumeur non fondée a été largement diffusée sur les médias sociaux en arabe et reprise par les médias israéliens : Le Hamas aurait exécuté le chef anonyme de l’influent clan Doghmosh à Gaza pour avoir prétendument volé de l’aide humanitaire et être soupçonné de collaborer avec Israël. Le clan Doghmosh a publié une déclaration niant fermement cette affirmation, affirmant que le chef du clan avait été martyrisé lors d’une frappe aérienne israélienne le 16 novembre 2023. Une enquête menée par Al Jazeera a révélé que le nom du chef de la famille (le mukhtar) figurait sur la liste des morts de cette frappe aérienne. Indépendamment de la véracité des spéculations, il est devenu clair que la guerre génocidaire d’Israël a pris une nouvelle dimension - elle encourage l’effondrement de la société à Gaza. Son ingénierie de la famine et la facilitation de l’anarchie est simplement une continuation de sa campagne militaire par d’autres moyens. Et lorsque des membres du gouvernement civil tentent d’atténuer la famine ou de rétablir l’ordre social, Israël lance une guerre contre eux aussi.