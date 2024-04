[Vidéo] « Affaire Sarkozy : serez-vous aussi généreux que Kadhafi ? » (Mediapart)

Nicolas Sarkozy sera jugé en janvier 2025 dans le cadre des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, dans un procès qui s’annonce déjà historique. Il le constate lui-même : « Les Français sont bien en peine de résumer ce qu’on me reproche, personne n’y comprend rien. » C’est pourquoi le réalisateur Yannick Kergoat, Mediapart et les sociétés de productions Norte et Belladone ont lancé le pari de réussir à vous faire comprendre en 1 heure 30 cette affaire d’intérêt public. Mais pour cela, nous avons besoin de vous et de vos dons ! https://mdpt.fr/replay-twitch-don Lundi 15 avril, Yannick Kergoat et le journaliste Karl Laske ont répondu à toutes vos questions sur cette affaire sulfureuse, et sur le projet de film. Réalisateur, scénariste et monteur, Yannick Kergoat a remporté le César du meilleur montage pour Harry, un ami qui vous veut du bien (2000). Il a ensuite réalisé Les Nouveaux Chiens de garde en 2011, puis La (très) Grande Évasion, sorti en salles en 2023, après avoir fait sa première au festival de San Sebastián (Espagne). Karl Laske a rejoint Mediapart en mai 2011. Il est rattaché au pôle enquête et est à l’origine, avec Fabrice Arfi, des nombreuses révélations sur l’affaire Sarkozy-Kadhafi.