"Au-delà de la parodie" : Biden fait pression en faveur d'une vente d'avion de guerre à Israël pour 18 milliards de dollars (Common Dreams)

"Au-delà de la parodie" : Biden fait pression en faveur d'une vente d'avion de guerre à Israël pour 18 milliards de dollars

Article originel : 'Beyond Parody': Biden Pushing for $18 Billion Warplane Sale to Israel

Par Brett Wilkins

Common Dreams, 03.04.24

Les avions de l’armée de l’air israélienne F-15I Ra’am volent en formation sur cette photo du 10 octobre 2017. (Photo : Forces de défense israéliennes)

Les défenseurs de la Palestine ont critiqué mercredi l’administration Biden alors qu’elle pousse le Congrès à approuver la vente d’avions de chasse F-15 d’une valeur de 18 milliards de dollars à Israël, malgré les déclarations publiques de colère contre les atrocités israéliennes en cours à Gaza et l’interdiction par le gouvernement fédéral des transferts d’armes des États-Unis aux auteurs de violations des droits de la personne. Le New York Times a rapporté que le département d’État des États-Unis a demandé officieusement à deux comités du Congrès d’entamer le processus d’examen législatif de l’accord, qui implique la vente de 50 avions de combat McDonnell Douglas F-15 à Israël, ainsi que des munitions, formation et autres formes de soutien. "Alors qu’Israël bombarde et affame les civils palestiniens, Biden veut toujours lui vendre 18 milliards de dollars d’avions de chasse F-15." L’accord proposé — qui serait l’une des plus importantes et des plus lucratives ventes d’armes à Israël depuis des années — intervient dans le contexte du génocide perpétré par Israël à Gaza, au cours duquel plus de 115 000 Palestiniens ont été tués, mutilés ou sont portés disparus et présumés morts. La vente prévue intervient également dans un contexte de frustration croissante parmi les responsables de l’administration Biden sur ce que le président Joe Biden a qualifié de "bombardement aveugle" de Gaza par Israël. Mardi, M. Biden a déclaré qu’il était "indigné" et avait "le cœur brisé" par la frappe aérienne israélienne visant un convoi de World Central Kitchen (WCK) qui a tué sept travailleurs humanitaires, dont un citoyen étatsunien. Biden a reconnu que l’attaque n’était "pas un incident isolé" tout en affirmant qu’Israël n’a "pas fait assez" pour protéger les civils palestiniens. « Se demande-t-on pourquoi Netanyahou ignore les appels de Biden à la retenue à Gaza ? Netanyahou les voit comme des mots vides parce que, alors qu’Israël bombarde et affame les civils palestiniens, Biden veut toujours leur vendre 18 milliards de dollars d’avions de chasse F-15" a déclaré l’ancien directeur exécutif de Human Rights Watch, Kenneth Roth, a déclaré mercredi, faisant référence au Premier ministre israélien de droite Benjamin Netanyahu.

Certains progressistes du Congrès se sont également prononcés contre la vente proposée. Le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) a demandé : "Les Etats-Unis veulent qu’Israël laisse entrer plus d’aide humanitaire, arrête de bombarder les civils et n’envahisse pas Rafah. Netanyahou a ignoré tout cela. Pourquoi lui envoyons-nous toujours l’argent des contribuables et des armes et attendons-nous un résultat différent? » William Hartung, chercheur principal au Quincy Institute for Responsible Statecraft, a noté que les "signes d’espoir dans le récent changement de discours de l’administration Biden" et l’abstention des États-Unis de la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le cessez-le-feu "ont été détruits par les actions récentes de l’administration", y compris la vente proposée de F-15. « Bien que les avions ne soient pas livrés avant des années, Accepter de les fournir au milieu de la guerre d’Israël contre Gaza envoie un signal de soutien qui va à l’encontre des affirmations de l’administration de faire pression sur le gouvernement Netanyahu pour éviter les victimes civiles et ouvrir la voie aux expéditions d’aide humanitaire », a-t-il écrit.

Hartung poursuit : La triste vérité est qu’il n’y a eu aucune conséquence de Washington pour les crimes d’Israël à Gaza. Indépendamment de la rhétorique, les armes continuent de couler et les meurtres continuent. L’argument de l’administration Biden selon lequel elle donne simplement à Israël les moyens de se défendre volontairement ignore le fait que tuer plus de 32000 personnes et tenter de leur refuser de la nourriture et d’autres biens essentiels va bien au-delà de la défense, au point que la Cour internationale de justice a laissé entendre que les actions d’Israël pourraient "vraisemblablement" être considérées comme une campagne de génocide.