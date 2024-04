« Ce n’est pas une guerre normale » : selon les médecins, des enfants ont été ciblés par des tireurs d’élite israéliens à Gaza (The Guardian)

« Ce n’est pas une guerre normale » : selon les médecins, des enfants ont été ciblés par des tireurs d’élite israéliens à Gaza

Article originel : ‘Not a normal war’: doctors say children have been targeted by Israeli snipers in Gaza

Par Chris McGreal

The Guardian, 02.04.24

Tsahal dit qu’il rejette complètement l’accusation selon laquelle ses soldats ont délibérément tiré sur l’un des milliers de civils tués dans l’offensive israélienne.



Le Dr Fozia Alvi faisait sa tournée de l’unité de soins intensifs lors de son dernier jour à l’hôpital public européen délabré du sud de Gaza lorsqu’elle s’est arrêtée à côté de deux jeunes arrivants avec des blessures au visage et des tubes respiratoires dans leur trachée.



« J’ai demandé à l’infirmière ce qu’elle avait fait par le passé. Elle m’a dit qu’on les avait amenés il y a quelques heures. Ils avaient reçu des tirs de sniper au cerveau. Ils avaient sept ou huit ans », a-t-elle dit.

Le coeur du médecin canadien a fondu. Ce ne sont pas les premiers enfants traités par Alvi, dont on lui a dit qu’ils étaient ciblés par des soldats israéliens, et elle savait les dommages qu’une seule balle de haut calibre pourrait causer à un jeune corps fragile.

« Ils n’étaient pas capables de parler, ils étaient paraplégiques. Ils étaient littéralement allongés comme des légumes sur ces lits. Ils n’étaient pas les seuls. J’ai même vu des enfants en bas âge avec des blessures de sniper direct à la tête et à la poitrine. Ils n’étaient pas des combattants, ils étaient de jeunes enfants », a déclaré Alvi...