Ce soir les Jts de 20h de France 2 et de TF1 ont fait l'impasse sur le rapport Colonna déclarant l'absence de preuves actuellement disponibles sur les allégations israéliennes contre l'Unrwa

A noter que la rédaction du JT de 20h et de 13h et de 20h de TF1 avait fait un silence complet tant sur le verdict de la CIJ que sur les accusations d'Israël à l'encontre de l'Unrwa.

Selon UN News (22.04.24) : "Les autorités israéliennes n'ont pour l'instant fourni aucune preuve après avoir affirmé il y a trois mois qu'un nombre important d'employés de l'agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens (UNRWA) étaient membres d'organisations terroristes, selon le rapport final du groupe d'examen indépendant dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna".



Le rapport Colonna résumé par UN News rappelle que les allégations israéliennes ont entravé financièrement l’UNRWA :

"Selon le rapport final du groupe d’examen, les allégations d’Israël contre l’UNRWA ont déclenché la suspension du financement d’un montant d’environ 450 millions de dollars. L’impact direct des allégations israéliennes a rapidement entravé la capacité de l’UNRWA à poursuivre son travail. Fonctionnant uniquement grâce à des dons volontaires, l'UNRWA a vu d'importants bailleurs de fonds, dont les États-Unis, annuler ou suspendre leurs fonds. En avril, Washington a interdit le financement de l’UNRWA jusqu’en 2025 au moins, mais d’autres bailleurs de fonds ont promis un financement supplémentaire ou rétabli leurs dons. Le nouveau rapport recommande d’augmenter la fréquence et de renforcer la transparence des communications de l’UNRWA avec les donateurs sur sa situation financière et sur les allégations et violations de neutralité. Le groupe d'examen a suggéré des mises à jour régulières et des « séances d'information sur l'intégrité » pour les bailleurs de fonds intéressés à soutenir l'UNRWA sur l'intégrité et les questions connexes."





Lire :

- UN News, 22.04.24 Aucune preuve pour l’instant confirmant certaines allégations d’Israël contre l’UNRWA (rapport Colonna).

- AFP 22.04.24 UNWRA : le rapport Colonna pointe des « problèmes de neutralité » mais attend des preuves d'Israël

Autant, le Jt de TF1 semble fidèle à sa ligne de conduite c'est à dire de ne pas traiter le sujet, autant le Jt de France 2 semble avoir un traitement à géométrie variable. En résumé, cette chaîne du service publique dans ce cas particulier, a transmis les allégations israéliennes mais n'a pas transmis les résultats d'une enquête indépendante (sous l'égide d'une ex- ministre française) révélant qu'elles ne sont pas actuellement étayées. Un journalisme partisan ? A moins que la rédaction attende la réponse israélienne pour traiter du sujet ou bien les résultats de la deuxième enquête en cours ?