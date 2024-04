Chris Hedges : La crucifixion de Julian Assange (MintPress News)

Washington DC — ( Scheerpost ) — Les procureurs représentant les États-Unis, que ce soit à dessein ou par incompétence, ont refusé — lors de l'audience de deux jours à laquelle j'ai assisté à Londres en février — de fournir des garanties que Julian Assange bénéficierait des droits du premier amendement et serait épargné. la peine de mort s'il est extradé vers les États-Unis. L'incapacité de donner ces assurances garantit pratiquement que la Haute Cour – comme elle l'a fait mardi – autoriserait les avocats de Julian à faire appel. Était-ce fait pour gagner du temps afin que Julian ne soit extradé qu’après l’élection présidentielle américaine ? Était-ce une tactique dilatoire pour parvenir à un accord de plaidoyer ? Les avocats de Julian et les procureurs américains discutent de cette possibilité. Était-ce un travail juridique négligent ? Ou était-ce pour garder Julian enfermé dans une prison de haute sécurité jusqu'à ce qu'il s'effondre mentalement et physiquement ? Si Julian est extradé, il sera jugé pour avoir prétendument violé 17 chefs d'accusation de la loi sur l'espionnage de 1917, passible d'une peine potentielle de 170 ans. Une autre accusation pour « complot en vue de commettre une intrusion informatique » est passible de cinq ans supplémentaires. Le tribunal permettra à Julian de faire appel de points techniques mineurs : ses droits fondamentaux à la liberté d’expression doivent être respectés, il ne peut pas faire l’objet de discrimination sur la base de sa nationalité et il ne peut pas être menacé de la peine de mort...

