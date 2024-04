Colonel Lawrence Wilkerson : Les États-Unis sont aussi coupables qu’Israël pour l’assaut contre Gaza (Vidéo)

Le colonel Lawrence Wilkerson a évoqué le génocide en cours à Gaza, qu’il a déclaré être perpétré brutalement avec le soutien politique, militaire et financier des États-Unis. En outre, M. Wilkerson a abordé d’autres préoccupations importantes en matière de politique étrangère, y compris la possibilité d’escalade des conflits en Europe et au Moyen-Orient impliquant des acteurs clés tels qu’Israël, les États-Unis, l’Iran, le Hezbollah, Ansar Allah (les Houthis), ainsi que les politiques étatsuniens envers la Chine et Taïwan.

US As Guilty As Israel For Gaza Assault: Colonel Lawrence Wilkerson | Dawn News English / Les États-Unis sont aussi coupables qu’Israël pour l’assaut contre Gaza : le colonel Lawrence Wilkerson | Dawn News English