Décolonisation : Le Sénégal veut se libérer du joug français en abandonnant le franc CFA (Le Media en 4-4-2)

Cette décision ravive le débat sur la réduction de l’influence française sur l’économie sénégalaise, et africaine d’une manière générale. Cette sortie du franc CFA est envisagée par le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, partisan de l’abandon de cette monnaie héritée de la colonisation.

Le franc CFA permet à la France d’intervenir dans les affaires économiques africaines, comme en témoigne la tristement célèbre dévaluation de 1994. Cette sortie pourrait se concrétiser « ces prochains mois ou années ».

Le franc CFA est la monnaie utilisée par plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. Il est lié à l’euro par un taux de change fixe et est garanti par le Trésor français. Le franc CFA a été créé en 1945 pour faciliter les échanges entre la France et ses colonies africaines. Aujourd’hui, il est utilisé par 14 pays africains, dont huit font partie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et six font partie de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).