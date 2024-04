Des centaines de Sri-Lankais désespérés engagés comme mercenaires dans la guerre en Ukraine (WSWS)

Des centaines de Sri-Lankais désespérés engagés comme mercenaires dans la guerre en Ukraine

Par W.A. Sunil

WSWS, 07.04.24

L'aggravation de la pauvreté et du chômage, résultat de la crise économique sans précédent au Sri Lanka, a poussé des milliers de travailleurs et de jeunes à migrer vers des pays étrangers pour trouver du travail. Des reportages récents dans les médias révèlent que beaucoup ont été victimes de racketteurs, et les conséquences sont désastreuses.

Des manifestants demandent au gouvernement de rapatrier tous les travailleurs sri-lankais du Moyen-Orient, le 8 juillet 2020. Sur les pancartes à gauche et au centre, on pouvait lire « Les travailleurs migrants meurent, mais le gouvernement se tait » et la pancarte à droite « Le gouvernement doit rendre des comptes aux travailleurs ». [AP Photo/Eranga Jayawardena]

Al-Jazeera a récemment rapporté que des centaines de Sri-Lankais servent désormais comme mercenaires dans l'armée russe en Ukraine. La plupart d'entre eux, affirme le média, ont été « attirés dans le combat par l'offre de la Russie de salaires allant jusqu'à 3000 $US (plus de 900.000 roupies sri-lankaises) par mois et la perspective d'obtenir la citoyenneté russe ». Le Sunday Times, basé à Colombo, a rapporté le 31 mars qu'environ 100 anciens militaires sri-lankais avaient rejoint la légion étrangère ukrainienne, tout en confirmant que des centaines d'autres faisaient partie de l'armée russe. Des civils sri-lankais servent également des deux côtés de la guerre sanglante entre les États-Unis et l'OTAN contre la Russie. Les mercenaires sont recrutés illégalement par des agences d'emploi non enregistrées au Sri Lanka et entrent via la Pologne et la Géorgie avec des visas touristiques. Les agences pour l'emploi informent les anciens militaires sri-lankais qu'ils doivent servir sur le front. Cependant, on dit faussement aux civils qu'ils sont embauchés pour des emplois civils en Pologne, en Géorgie et en Ukraine, mais qu'à leur arrivée en Ukraine, ils sont envoyés sur la ligne de front. Le porte-parole de la police sri-lankaise, l'inspecteur général adjoint (DIG) Nihal Thalduwa, a déclaré au Daily Mirror le 26 mars que deux personnes avaient été arrêtées ce mois-là pour « avoir exploité une agence d'emploi étrangère à Kadawatha ». Ils ont été accusés, a-t-il dit, de « trafic d'un groupe de 55 Sri-Lankais vers des zones de conflit en Ukraine ». Thalduwa a déclaré que deux des victimes de la traite vers l'Ukraine avaient été tuées, cinq s'étaient enfuies vers les pays voisins et 17 étaient rentrées au Sri Lanka. « Chaque personne a été facturée entre 250.000 et 500.000 roupies par l'agence d'emploi étrangère frauduleuse », a-t-il ajouté. Selon Al-Jazeera, au moins cinq Sri-Lankais ont été tués dans la guerre en Ukraine au cours des derniers mois. Trois d'entre eux, dont Andrew Raneesh Hewage, qui a quitté l'armée sri-lankaise en 2012, ont été tués à Bakhmout, lors d'une attaque russe lors d'une opération de sauvetage. Les noms des deux autres n'ont pas été divulgués. La semaine dernière, Nipuna Silva, 27 ans, est mort dans une attaque de drone des forces ukrainiennes et Senaka Bandara, un autre Sri-Lankais, a été blessé alors qu'il tentait de mettre Silva en sécurité.