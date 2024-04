Élections étatsuniennes : Biden et Trump sont les deux faces d’une même pièce meurtrière (ICH)

Élections étatsuniennes : Biden et Trump sont les deux faces d’une même pièce meurtrière

Article originel : US elections: Biden and Trump are two sides of the same murderous coin

Par Hamid Dabashi

ICH, 07.04.24

« Genocide Joe » et « Don the Con » sont les choix moralement dépravés pour une démocratie bidon dirigée par des milliardaires qui massacrent d’innombrables innocents dans le monde. Je ne peux pas voter pour l’un ou l’autre.