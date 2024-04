Exclusif : Les travailleurs de Google se révoltent contre un contrat de plus de 1,2 milliard de dollars avec Israël (The Time)

Exclusif : Les travailleurs de Google se révoltent contre un contrat de plus de 1,2 milliard de dollars avec Israël Article originel : Exclusive: Google Workers Revolt Over $1.2 Billion Contract With Israel Par Billy Perrigo The Time, 10.04.24

Le 4 mars à Manhattan, le directeur général de Google pour Israël, Barak Regev, s’adressait à une conférence de promotion de l’industrie technologique israélienne lorsqu’un membre du public s’est levé pour protester. « Je suis un ingénieur logiciel Google Cloud et je refuse de construire une technologie qui alimente le génocide, l’apartheid ou la surveillance », a crié le manifestant en portant un t-shirt orange orné d’un logo Google blanc. « Pas de technologie pour l’apartheid! »



Le travailleur de Google, un ingénieur logiciel de 23 ans nommé Eddie Hatfield, a été hué par le public et a rapidement quitté la salle, montre une vidéo de l’événement. Après une pause, Regev a parlé de l’acte de protestation. « L’un des privilèges de travailler dans une entreprise qui représente les valeurs démocratiques est de laisser la place à des opinions différentes », a-t-il déclaré à la foule.



Trois jours plus tard, Google a viré Hatfield.



Hatfield fait partie d’un mouvement croissant au sein de Google qui appelle la société à abandonner le projet Nimbus, un contrat de 1,2 milliard de dollars avec Israël, détenu conjointement avec Amazon. Le groupe de protestation, appelé No Tech for Apartheid, a maintenant plus de 200 employés de Google étroitement impliqués dans l’organisation, selon les membres, qui disent qu’il y a des centaines d’autres travailleurs sympathiques à leurs objectifs. TIME a parlé à cinq employés actuels et cinq anciens employés de Google pour cette histoire, dont beaucoup ont décrit un sentiment croissant de colère face à la possibilité que Google aide Israël dans sa guerre à Gaza. Deux des anciens employés de Google ont déclaré avoir démissionné de Google le mois dernier pour protester contre le projet Nimbus. Ces démissions, et l’identité de Hatfield, n’ont pas été signalées auparavant.



La protestation de No Tech for Apartheid concerne autant ce que le public ne sait pas sur le projet Nimbus que ce qu’il fait. Le contrat prévoit que Google et Amazon fournissent des services d’IA et de cloud computing au gouvernement et à l’armée israéliens, selon le ministère israélien des Finances, qui a annoncé l’accord en 2021...

