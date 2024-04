Facebook désigne le journaliste Kit Klarenberg de The Grayzone comme un « individu dangereux » (The GrayZone)

Dans un article de Substack publié le 5 avril, Hale écrit que « la page a été frappée par des restrictions et on m’a dit que j’avais partagé un message d’une personne ou d’une organisation dangereuse ».

Qu’un réseau de médias sociaux ait qualifié Klarenberg de « personne dangereuse » et réprime les tentatives de publicité de son journalisme d’investigation n’est pas une surprise. Klarenberg avait auparavant été banni de X, l’application de liberté d’expression d’Elon Musk, pour avoir offensé les sensibilités des utilisateurs sionistes. Et dans le cas de Facebook, la division Global Threat Intelligence de la société est composée d’anciens espions de la CIA, du Pentagone et de la NSA.

Bien que peu d’information sur la division puisse être trouvée en ligne, on sait qu’elle est dirigée par Ben Nimmo, ancien propagandiste de l’OTAN et ancien élève de l’Initiative pour l’intégrité — une opération secrète de guerre de l’information du ministère britannique des Affaires étrangères elle-même menée par des vétérans du renseignement militaire. Frances Haugen, la « lanceuse d'alerte » de Facebook, aujourd’hui oubliée, qui a fustigé ses employeurs devant le Congrès pour ne pas avoir fourni suffisamment de « modération du contenu » face aux menaces étrangères de « désinformation », a également été citée par Global Threat Intelligence.

David Agranovich, ancien analyste et directeur du renseignement pour le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, aurait occupé d’autres postes de haut niveau au sein de Global Threat Intelligence. Nathaniel Gleicher, ancien chef de la cybersécurité du Conseil et avocat-conseil principal du département de la Justice pour la criminalité informatique et la propriété intellectuelle; et Mike Torrey, qui a précédemment travaillé en tant qu’analyste cyber de la NSA et de la CIA.