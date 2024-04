France. Marche du 21.04.24 contre les racismes, l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants

Ce dimanche 21 avril 2024 à 14h, grâce à l'appel d'un collectif d'habitant·es des quartiers, de personnalités et de militantes (dont Annie Ernaux, Angela Davis, Alice Diop, Blanche Gardin, le Planning familial ou encore le collectif juif décolonial Tsedek !), une manifestation parisienne reliera Barbès à la place de la République, où aura lieu un concert avec Kery James, Médine, Sniper... Un cri d'alarme contre les racismes et « en mémoire de toutes les jeunes victimes de crimes policiers, judiciaires et carcéraux. »



Interdite puis autorisée, la manifestation du 21 avril contre le racisme aura bien lieu dimanche

Annie Ernaux, Angela Davis et Blanche Gardin, la France Insoumise, le Planning familial ou le collectif juif décolonial Tsedek !: l’appel à manifester, ce dimanche 21 avril 2024, est large. Le mode d’ordre plus encore : la lutte contre racisme, l’islamophobie et la protection de tous les enfants. Deux militantes contre les violences policières sont les chevilles ouvrières de cette mobilisation : Amal Bentounsi, qui a perdu son frère Amine en 2012, abattu d’une balle dans le dos par un policier, et la militante décoloniale Yessa Belkhodja, membre du collectif des jeunes du Mantois.

Jeudi, la préfecture de police a interdit la manifestation pour des motifs divers : la tenue d’une brocante sur la place de la République, le risque d’affrontement avec la police, ou encore l’attention portée aux enfants morts à Gaza, qui serait susceptible d’encourager des « slogans antisémites ».

L’arrêté d’interdiction a finalement été balayé par le le juge des référés qui a estimé, vendredi, qu’il portait « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ».

La manifestation se tiendra bien, ce dimanche 21 avril à Paris. Elle s’élancera à 14 heures à Barbès, jusqu’à la place de la République où se tiendra un concert public de Kery James, Médine, ou Sniper.

Voici la tribune des organisateurs de la manifestation (toutes les informations sont disponibles sur leur site) :

Racismes en France : nos enfants sont en danger!

En mémoire de toutes les jeunes victimes de crimes policiers, judiciaires et carcéraux.

Alors que le 3 décembre 2023, nous fêtions les 40 ans de la Marche pour l’Egalité et contre le racisme...

– Le 13 mars 2024 à Aubervilliers Wanys et Ibrahim ont été volontairement percutés par la police après un prétendu refus d’obtempérer. Wanys est mort quelques heures après, il n’avait que 18 ans et Ibrahim est dans un état grave.

– Les 9 et 10 décembre 2023, à Chelles, deux adolescents de quartiers, Théodor et Justin, trouvaient la mort pour refus d’obtempérer,

– Le 30 Novembre 2023, Mustapha, mineur isolé marocain, s’est suicidé par pendaison à la maison d’arrêt de Villepinte,

– Le 14 novembre 2023 à Nice, des enfants de 8 ans étaient accusés par la Mairie et le rectorat de prier pendant la récréation alors qu’ils jouaient aux fantômes,

– Le 18 octobre 2023, au Canet-en-Roussillon, un enfant de 10 ans était convoqué par la gendarmerie pour « apologie du terrorisme »,

– Depuis le 7 octobre 2023, des collégiens sont réprimés pour leur soutien à la population de Gaza, bombardée,

– Le 27 juin 2023, à Nanterre, Nahel, 17 ans, était tué à bout portant par un policier,

– Le 6 décembre 2018, 151 lycéens étaient interpellés, humiliés et agenouillés pendant plusieurs heures sous les ordres de la police alors qu’ils soutenaient les Gilets Jaunes et manifestaient contre la réforme du lycée,

– Depuis trop longtemps, des lycéennes sont stigmatisées et harcelées parce que « Musulmanes d’apparences »

– Depuis quelques années et de plus en plus intensément, des lycéens sont embrigadés dans une logique de guerre via le Service National Universel (SNU)

– En France et dans les départements d’Outre-mer, des lois sont votées criminalisant les enfants migrants et réfugiés, rejetant le principe révolutionnaire et républicain du «droit du sol»

En France, nous habitants des quartiers, Musulmans, Afro-descendants mais pas que, sommes en danger. Depuis trop longtemps, la violence de l’Etat s'abat sur nous de manière arbitraire, injuste, mais, bien plus inquiétant, cible les plus innocents d’entre nous : NOS ENFANTS. Nos enfants ne sont plus considérés comme des enfants. Ils sont privés de leur enfance. Ils sont suspects dès 10 ans, dès 8 ans, dès 6 ans d’être violents et fanatiques, assimilés à des barbares, voire à des terroristes en puissance à l’instar des enfants de Gaza, maltraités, emprisonnés, tués par milliers ou les enfants au Congo et ailleurs qui sont exploités et mutilés.

Le monde des adultes ne voit alors plus de problème à ce que des enfants se fassent arrêter à l’aube par des gendarmes. C’est ainsi qu'on a justifié la mort de Nahel, qui comme tous les adolescents, peut faire des bêtises.

Nous, familles, personnel enseignant, travailleurs sociaux, éducateurs, militants de terrain, hommes et femmes politiques sommes terrifiés de la violence qui s’abat sur nos petits en toute bonne conscience et en l’absence d’indignation. Le monde observe la dégringolade du « pays des droits de l’homme » avec stupéfaction. Ce pays que nous chérissons, la France, et que nous voulons laisser à nos enfants, nous trahit et trahit son passé.

Que sont devenues les voix de la conscience universelle ? Où sont les Abbé Pierre, les Sartre, les Stéphane Hessel ? Où sont les Rosa Parks, les Angela Davis, les Mandela de France ?

D’un côté, on nous reproche de ne pas savoir élever nos enfants et de les livrer à la délinquance et en même temps on prive toutes les institutions sociales et éducatives de leurs moyens, comme on nous empêche de transmettre à nos enfants nos valeurs et notre histoire comme si elles étaient contraires au vivre-ensemble alors qu’en réalité ce que nous voulons transmettre c’est de l’amour et de la générosité.

Ce cri d’alarme ne doit pas se heurter à un mur de silence. Il doit être entendu à travers tout le pays et même au-delà. Il en va de l’avenir de nos enfants, de leur santé physique et psychique comme il en va de la santé morale de notre pays.

Nous en appelons à toutes celles et ceux, mères, pères, familles, associations, syndicats, organisations politiques pour qui il est indigne et intolérable de s’en prendre à des gamins de nous rejoindre le 21 avril 2024, pour une marche contre les racismes, l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants.



Premiers signataires :

Angela Davis, autrice, féministe antiraciste

Nkosinathi Biko, Président de la Fondation Steve Biko

Annie Ernaux, Prix nobel de littérature

Blanche Gardin, humoriste

Danièle Obono

Françoise Vergès, militante féministe décoloniale et antiraciste, autrice Adé Olaiya, ambassadeur, UNESCO

Cornel West, professeur à Harvard

Alice Diop, réalisatrice, scénariste

Leïla Sy, réalisatrice

Kery James

Médine

Michel Zecler

Rachel Keke

Thomas Portes

Louis Boyard

Jérôme Legavre

Éric Fassin, sociologue

Mathieu Rigouste, sociologue

Rebucini Gianfranco, anthropologue

Fabrice Riceputi, historien...

(Et de nombreux autres)



Premières organisations signataires :

La France Insoumise

POI

Révolution Permanente

Fondation Frantz Fanon

The Obstetric Justice Project, Canada

Le Planning familial France

OVEO France (Observatoire de la violence éducative ordinaire)

C.L.A.F’OUTILS, collectif d’action féministe Collectif Enfantiste

Union Syndicale Solidaires SUD Education

SUD Education Paris Snes-FSU 93 Info’Com-CGT ATMF

CCIE

ATTAC AFA

Peuple Révolté

La Relève Féministe

STRASS....

(Et de nombreuses autres)