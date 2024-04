France. Une juge en prison (Mediapart)

Une juge en prison

Mediapart, 06.04.24

Une magistrate proche d’Éric Dupond-Moretti, soupçonnée de s’être compromise avec la mafia corse et d’avoir détourné plus de 100 000 euros d’argent public, a été placée en détention provisoire, dans la nuit de vendredi à samedi, après sa mise en examen pour une dizaine de délits. Du jamais-vu.



« Wow« Wow de chez wow ! Du jamais-vu... » : la réaction de ce haut magistrat est au diapason de la sidération qui traverse le monde de la justice française. Une magistrate soupçonnée de s’être compromise avec la mafia corse et d’avoir parallèlement détourné plus de 100 000 euros d’argent public du ministère de la justice a été placée en détention provisoire, dans la nuit de vendredi à samedi, après sa mise en examen pour une dizaine de délits présumés, dont « détournement de fonds publics », « trafic d’influence », « association de malfaiteurs », « faux en écriture publique » et « blanchiment »...

