« French connection » dans les forêts du bassin du Congo. Le Congo au cœur de l’entourloupe au crédit-carbone (Afrique XXI)

Série (3/3) · Accaparement de terres, introduction d’espèces potentiellement invasives, émissions de carbone mal évaluées : le nouveau business des plantations industrielles d’arbres pour des crédits-carbone, porté notamment par des multinationales françaises, se développe dans le bassin du Congo avec son cortège de problèmes et de menaces.

Au Congo, le projet BaCaSi, soutenu par le gouvernement, prévoit de planter des acacias sur 40 000 hectares dans le but affiché de séquestrer 10 millions de tonnes de CO2.

Un nouveau business, porté notamment par des multinationales françaises, est en train de voir le jour dans le bassin du Congo, et en particulier au Congo-Brazzaville : de gigantesques plantations forestières sont créées pour générer des crédits-carbone valorisables sur le marché volontaire du carbone ou destinés à compenser des émissions de CO2. Le pétrolier TotalEnergies et le bureau d’études Forêt Ressources Management (FRM) sont engagés dans cette voie : ces deux groupes tricolores ont lancé en 2021 le projet « Batéké Carbon Sink » (BaCaSi), qui prévoit de planter des acacias sur 40 000 hectares pour, prétendent-ils, séquestrer sur vingt ans plus de 10 millions de tonnes de CO2...

