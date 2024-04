Globe-trotter pour le génocide : des combattants étrangers des États-Unis, de la France et de l'Inde mènent la guerre israélienne à Gaza (MintPress News)

Globe-trotter pour le génocide : des combattants étrangers des États-Unis, de la France et de l'Inde mènent la guerre israélienne à Gaza

Article originel :

Par Jessica Buxbaum*

MintPress News, 06.04.24

Les Israéliens ne sont pas le seul groupe démographique parmi les forces de Tsahal à Gaza. Des combattants étrangers venus d’aussi loin que les États-Unis, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et même l’Inde participent activement aux hostilités. Même si le nombre exact de internationaux combattant à Gaza n'est pas connu, ce que l'on sait, c'est que les citoyens de nombreux pays semblent au moins complices de ce qui a été appelé un génocide. En vertu de la loi israélienne du retour, toute personne ayant au moins un grand-parent ou un conjoint juif peut obtenir la citoyenneté israélienne. À cet égard, de nombreuses personnes nées à l’étranger peuvent servir dans l’armée israélienne tout en conservant la nationalité de leur lieu de naissance. Ils émigrent souvent et servent ensuite dans l'armée. Actuellement, 45 % des « soldats solitaires » de l’armée israélienne , ceux qui servent mais n’ont pas de famille en Israël, sont de nouveaux immigrants. Le programme actuel de « soldat solitaire » compte des troupes provenant de plus de 60 pays, dont environ 35 % viennent des États-Unis . Il est important de noter, cependant, que les individus faisant partie du programme israélien de « soldat solitaire » ne sont pas considérés comme des mercenaires, qui sont des professionnels engagés par le gouvernement d’un pays pour combattre dans sa guerre et qui ne sont pas des citoyens dudit pays. Pour élargir le bassin de recrutement, l’armée israélienne accepte désormais les arrière-petits-enfants de Juifs. Bien qu’ils ne soient pas éligibles pour devenir citoyens israéliens en vertu de la loi du retour, ils peuvent servir dans l’armée israélienne. Une autre voie consiste à faire du bénévolat dans le programme israélien Mahal, qui permet à des jeunes juifs d'autres pays de rejoindre l'armée sans devenir citoyens. Il y a actuellement 500 volontaires Mahal dans l'armée israélienne. « La plupart des mercenaires combattant pour Israël sont désormais accueillis en fonction de leur affiliation religieuse et de leur double nationalité, ce qui rend leur responsabilité assez complexe », a déclaré Mustafa Fetouri, journaliste et analyste libyen, à MintPress News. "De nombreux pays dont les citoyens se battent pour Israël, y compris les États-Unis, ont des lois criminalisant de tels actes, mais ce n'est pas une question simple lorsque la double nationalité est prise en compte." Fetouri a développé ce point en écrivant dans le Middle East Monitor que « la loi américaine sur la neutralité, qui remonte aux jours fondateurs des États-Unis, rend illégal pour tout citoyen américain de prendre part à une guerre étrangère ou de créer une milice pour ce but." Il a noté que la législation n'a toutefois pas été renforcée ces derniers temps, « car des centaines d'Américains ont participé aux guerres en Ukraine, en Libye en 2011 et, maintenant, à Gaza ». L’armée israélienne recrute également ouvertement des ressortissants d’autres pays. Par exemple, le consulat israélien à Toronto a annoncé des rendez-vous avec son représentant militaire pour ceux qui souhaitent rejoindre l'armée.

Du 11 au 14 novembre, le consulat israélien à Toronto recrutera des Canadiens pour servir dans l'armée terroriste israélienne. Il est obscène que le gouvernement de @justintrudeau permette ce recrutement terroriste en sol canadien. #Palestine #Israël #terrorisme @CanadaFP pic.twitter.com/pOXyrQHLRJ — Dimitri Lascaris (@dimitrilascaris) 3 novembre 2019

Le site Internet du consulat indique : « Les jeunes qui souhaitent s'enrôler dans l'armée israélienne ou toute personne qui n'a pas rempli ses obligations conformément à la loi sur le service de défense israélien sont invités à le rencontrer. » Des organisations comme Nefesh B'Nefesh, qui encourage l'immigration juive en Israël depuis l'Amérique du Nord, ont organisé des événements pour rejoindre l'armée israélienne. Sar-El (Projet national de volontaires pour Israël) recrute des internationaux juifs et non juifs pour aider les efforts militaires israéliens sur les bases militaires, notamment en emballant de la nourriture et des fournitures médicales.

Les nationalités au service En novembre, le journal espagnol El Mundo a révélé que le mercenaire espagnol Pedro Diaz Flores se bat désormais pour Israël, après avoir combattu en Ukraine avec la brigade néonazie Azov. "Donc je suis venu pour l'économie, pour l'argent. Ils paient très bien, ils proposent du bon matériel et le travail est calme. C'est 3 900 euros [4 187 dollars] par semaine, missions complémentaires mises à part", a déclaré Flores à El Mundo. Alors qu'il est photographié à côté d'un poste de contrôle frontalier avec la bande de Gaza, il a déclaré au journal qu'il travaillait sur le plateau du Golan syrien occupé, déclarant : « Nous fournissons uniquement un soutien de sécurité aux convois d'armes ou aux troupes des forces armées israéliennes qui se trouvent dans la bande de Gaza. , nous ne combattons pas directement le Hamas et nous ne sommes pas impliqués dans des opérations d’assaut. » "Nous sommes en charge de la sécurité des postes de contrôle et du contrôle d'accès aux frontières de Gaza et de la Jordanie. Il y a ici de nombreuses PMC [entreprises militaires privées] et elles se partagent le travail. Traditionnellement, elles gardaient les terminaux frontaliers entre Eilat et Aqaba. ," il ajouta. Il a déclaré au journal qu'il avait été recruté par Raven et Global CST . Les informations sur Raven ne sont pas disponibles en ligne. MintPress News a contacté Global CST pour vérifier le contrat de Flores. Global CST a déclaré qu'il ne connaissait pas Flores et que "Global CST ne mène aucune activité sécuritaire ou militaire de quelque type ou forme que ce soit, ni en Israël, ni à Gaza, ni sur aucun autre territoire dans le monde". Global CST a déclaré à MintPress News qu'il s'agissait d'une société d'énergie renouvelable et a démenti les informations selon lesquelles elle fournirait des services de défense et de sécurité aux gouvernements et à d'autres organisations. Sur LinkedIn , Global CST est décrit comme offrant « du conseil stratégique et de la gestion de l'intégration de projets ». Le site Web répertorié sur LinkedIn de Global-CST est actuellement en panne. Lorsqu'on lui a demandé un site Web, Global CST a dirigé MintPress vers le site Web de Global Group , qui fait la promotion de projets agricoles dans le monde entier. Le profil LinkedIn du fondateur de l'entreprise, Israel Ziv, un général israélien à la retraite, décrit Global CST comme un « groupe de conseil en sécurité basé en Israël… qui a bâti une expérience vaste et unique sur divers continents du monde, comme l'Amérique du Sud, Europe de l'Est et Afrique. Global CST a confirmé à MintPress News que Ziv est son fondateur. La société, qui opère également sous le nom de Global NTM ., a été créée en 2006 et reste active . En 2018, le gouvernement américain a imposé des sanctions à Global CST et Ziv pour avoir prétendument fourni des armes au Soudan du Sud. Le département du Trésor américain a déclaré que Ziv avait utilisé une entreprise agricole "comme couverture pour la vente d'armes d'une valeur d'environ 150 millions de dollars au gouvernement, notamment des fusils, des lance-grenades et des roquettes tirées à l'épaule". Les États-Unis ont également déclaré que Ziv "prévoyait d'organiser des attaques de mercenaires contre les champs pétroliers et les infrastructures du Soudan du Sud dans le but de créer un problème que seules sa société et ses filiales pourraient résoudre". Les États-Unis ont levé leurs sanctions contre Ziv et son entreprise en 2020 sans explication . Depuis la publication d'El Mundo, des rapports ont également fait état d'autres nationalités impliquées de manière plus directe dans l'attaque israélienne sur Gaza. Des images ont fait surface montrant des soldats israéliens parlant avec un accent américain ou avec des écussons du drapeau américain sur leurs uniformes. "Nous n'avons envoyé aucun soldat dans la bande de Gaza ni dans aucune autre région du monde", a déclaré à Al Jazeera le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères. "Les images montrant des personnes parlant ukrainien dans la bande de Gaza pourraient être des Israéliens d'origine ukrainienne ou slave qui n'ont aucun lien avec l'État", a ajouté le porte-parole. Selon le journaliste australien CJ Werleman, des soldats israéliens d'origine indienne combattent également à Gaza. Le ministère indien des Affaires étrangères n'a pas répondu aux demandes de renseignements visant à savoir si ses citoyens combattent à Gaza.

Un soldat avec un accent du sud des États-Unis aurait appelé à ce que Gaza soit entièrement incendiée. Dans la vidéo, il compare les habitants de Gaza à des rats et dit aux soldats israéliens : « C'est la saison de la chasse ». Des responsables américains ont déclaré que 6 citoyens américains servant en Israël sont morts depuis le 7 octobre pic.twitter.com/7KsV5aTYIK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) 22 novembre 2023 Bisan elle-même a déclaré avoir vu des troupes américaines il y a des mois. Des mercenaires du bataillon Azov ont également été signalés à Gaza https://t.co/sEqJvmvfRF – Najat Abdi (@theafroaussie) 1er mars 2024

Selon le Département d'État américain , 21 citoyens américains membres de l'armée israélienne ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre. Les médias canadiens ont rapporté que ses propres ressortissants se portent volontaires dans l'armée israélienne et sont motivés pour servir à Gaza. Et le journal britannique The Guardian a rapporté que des ressortissants britanniques avaient été tués à Gaza alors qu'ils combattaient pour Israël. Les Britanniques arrivent également en masse pour se porter volontaires dans l'armée, comme médecins et aumôniers universitaires. Une centaine de citoyens britanniques font actuellement partie de l’armée israélienne. En décembre, Al Jazeera a rapporté que sept mercenaires ukrainiens auraient été tués près de la ville de Gaza alors qu'ils combattaient aux côtés des forces israéliennes. Cette nouvelle est intervenue alors que des images de soldats israéliens parlant ukrainien circulaient sur les réseaux sociaux. Le gouvernement ukrainien nie toutefois que ses citoyens combattent à Gaza.

Je crois que ces gars ont la double nationalité (ukrainienne et israélienne) et que la majorité a servi dans Tsahal. Ils étaient environ 800 à 1 000 en Ukraine, combattant d’abord pour l’Ukraine et après le 7 octobre, suite à l’appel de Tsahal, ils sont rentrés chez eux (ce qui était en fait une bonne excuse… – Mike Mihajlovic (@MihajlovicMike) 20 décembre 2023

En décembre, Eekad, une plateforme open source arabe, a révélé que Forward Observations Group était une compagnie de mercenaires américains combattant aux côtés des forces israéliennes à Gaza.

Notre enquête a dévoilé les rapports du groupe néerlandais de journalisme d’investigation open source Bellingcat. Ces rapports qualifiaient le bataillon Azov de nazi et d’extrême droite, l’accusant d’avoir perpétré des crimes de génocide ethnique en Ukraine. De plus, les rapports ont révélé ses liens… pic.twitter.com/sVyAfnnRwi — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) 1er février 2024

Un examen attentif du compte Instagram du Forward Observation Group suggère que le groupe coopère avec l'armée israélienne depuis octobre – d'abord stationné autour de la frontière de Gaza, puis localisé dans l'enclave fin novembre. La dernière image de Gaza sur son compte est datée du 16 janvier. Un autre message daté du 11 janvier montre des images de caméras de soldats israéliens combattant à Gaza. Il est sous-titré : "Images de caméra de casque d'un chef d'équipe des forces spéciales LOTAR avec qui nous avons intégré peu de temps après l'attaque du 7 octobre." Une récente histoire Instagram de Forward Observations montre un soldat dans un lit d'hôpital drapé du drapeau de Forward Observation. Un drapeau israélien est accroché au mur à côté de lui.

Avance rapide jusqu’au 26 novembre 2023, lorsque le compte FOG a partagé une autre image d’un combattant entièrement équipé, accompagnée d’une légende révélant que la photo a été prise dans les limites de la bande de Gaza. pic.twitter.com/0HDLaSKLmW — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) 1er février 2024

Eekad a découvert que l'entreprise avait été fondée en octobre 2018 et, bien qu'elle se présente comme un magasin d'équipement militaire, elle n'avait actuellement qu'un seul article en stock : une trousse de premiers secours . Forward Observations a été enregistrée en tant que société étrangère à responsabilité limitée au Nevada le 15 octobre 2020 et reste active. Derrick Bales, un ancien soldat d'infanterie américain qui a combattu en Afghanistan, a fondé l'entreprise. Une publication Instagram de Forward Observations du 9 novembre 2023 a confirmé Bales en tant qu'ancien directeur de la société et a révélé que son Instagram officiel était sous le nom de « Raoul Duke ». En février, Bales a répondu à l'enquête d'Eekad avec une photo de Gaza sur son compte Instagram, en écrivant : " @eekadfacts , voici quelques photos supplémentaires pour votre article. "

Une recherche approfondie auprès de sources accessibles au public a révélé que la société était enregistrée en tant que société anonyme étrangère au Nevada. L'enregistrement, daté du 15 octobre 2020, répertorie la société sous le nom « Forward Observations Group, LLC », portant le numéro d'enregistrement… pic.twitter.com/6eJKQ3Rdf4 — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) 1er février 2024

Selon Foreign Policy , Forward Observations s'est rendu en Ukraine pour trouver des fournitures médicales, du matériel et de l'argent pour les soldats ukrainiens. Bales a été critiqué pour son association avec Vadim Lapaev, membre du bataillon d'extrême droite Azov. Il s'est excusé pour ses liens avec Lapaev mais a déclaré que la brigade n'était pas aussi radicale qu'on le prétend. Pourtant, Eekad en a conclu autrement. Par exemple, l'examen approfondi par Eakad des comptes de médias sociaux de Lapaev a révélé des photos de Lapaev faisant un salut nazi, tenant une pancarte avec une croix gammée et portant également un collier avec le tristement célèbre symbole nazi.

En mai 2016, Vadim a partagé une série de photos controversées : l’une le représentait en train d’effectuer le salut nazi, tandis qu’une autre le montrait tenant une pancarte ornée d’une croix gammée, le tristement célèbre emblème nazi. Il a également posté des images de lui portant un collier orné du même… pic.twitter.com/iTJoAjizjK — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) 1er février 2024