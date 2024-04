Israël occulte plus de 200 morts parmi ses soldats sur le front libanais (The Cradle)

Après avoir établi un ratio de victimes de 1 : 1 au cours des six derniers mois d’affrontements frontaliers, le Hezbollah a maintenant jeté son dévolu sur des cibles israéliennes de grande valeur pour contrer les frappes de Tel-Aviv dans la profondeur géographique du Liban.

Depuis le 8 octobre, plus de 230 soldats israéliens ont été tués par des combattants du Hezbollah lors d’opérations transfrontalières contre l’État d’occupation, selon les données de terrain obtenues par The Cradle.

Cela suggère que la résistance libanaise a atteint la parité dans le nombre de forces tuées par les deux camps au cours des six derniers mois d’affrontements militaires.

Cet exploit est aussi important qu’impressionnant, étant donné que «les forces de résistance populaire relativement peu armées et généralement plus nombreuses n’atteignent jamais un rapport de 1 : 1 contre les forces colonialistes et néocolonialistes de haute technologie et lourdement armées», comme l’a noté un analyste dans au lendemain de la guerre menée par Israël contre le Liban en 2006.

Le nouveau «ratio d’objectifs» du Hezbollah

Alors que le Hezbollah honore les martyrs de ses combattants tombés au combat en divulguant leur nom et leur numéro, l’armée israélienne contrôle étroitement le flux d’informations sur ses victimes, masquant la véritable étendue de ses pertes et minimisant l’importance des installations israéliennes cruciales frappées par les drones et les missiles du Hezbollah sur le front nord du pays.

Des rapports récents suggèrent que 258 combattants du Hezbollah ont été tués depuis le 8 octobre, alors qu’Israël n’a revendiqué que 10 morts parmi ses forces – un chiffre hautement improbable étant donné la large diffusion par le Hezbollah d’images de guerre montrant ses troupes israéliennes ciblant leurs opérations.

En comparaison, lors de la guerre israélienne contre le Liban en 2006, qui n’a duré que 34 jours, les pertes du Hezbollah sont estimées à environ 250 combattants morts, tandis qu’Israêl ne reconnaissait la perte que de 121 soldats tués. Dix morts israéliens à la frontière libanaise après six mois d’affrontements féroces n’ont guère de sens dans ce contexte.

La «chair à canon» arabe et les mercenaires étrangers

Tel-Aviv ajoute à ce «brouillard de guerre» en employant des troupes bédouines et druzes sur ses lignes de front pour faciliter la dissimulation des morts de l’armée.

Par exemple, Israël fournit une «allocation matérielle» aux familles des soldats de l’unité bédouine «Qasasi al-Athar», déployée le long de plusieurs frontières israéliennes – Liban, Gaza, Égypte – en mettant l’accent sur la prévention des déplacements transfrontaliers et des infiltrations, notamment en période de conflit.

Les estimations sur le terrain indiquent que le plus grand nombre de décès israéliens se sont produits dans les rangs de cette unité.

Ces dernières années, Israël a lancé une série de campagnes de propagande militaire pour mettre en valeur la diversité de ses rangs. Le porte-parole adjoint de l’armée, le «capitaine Ayla», un juif arabe, a organisé une tournée en 2020 à la frontière libano-palestinienne avec un officier de l’unité Qasasi al-Athar nommé Ali Falah, qui travaille au sein de la Brigade du Nord, pour souligner la nature périlleuse de leur travail à point zéro.

Il semble que l’armée israélienne emploie les mêmes stratégies – en payant les familles des soldats bédouins morts – avec les soldats de la communauté arabe druze, qui font partie de formations individuelles et de bataillons ou de ce qu’on appelle la «défense locale» dans les villages proches de la frontière libanaise.

Par exemple, 70% du 299e bataillon, stationné dans la région de Hurfaish – à quatre kilomètres de la frontière libanaise – sont membres de la communauté druze. Le bataillon a subi des pertes sur le front meurtrier, mais Israël n’a signalé qu’une seule perte à ce jour.

Comme c’est le cas pour de nombreuses armées confrontées au déclin, les mercenaires sont devenus un élément incontournable des rangs des forces armées israéliennes et sont actifs dans les unités de combat de l’armée israélienne. Beaucoup d’entre eux se sont enrôlés lors de l’agression à Gaza et ont ensuite été déployés à la frontière avec le Liban.

Malgré la participation active des mercenaires, leurs décès restent souvent ignorés et leurs corps sont discrètement rapatriés sans reconnaissance officielle en tant que soldats tombés au combat. Tout porte à croire qu’un nombre important d’entre eux ont péri sur les lignes frontalières.

Baisse du moral : pourquoi Israël cache son bilan

Les événements sans précédent de l’opération Al-Aqsa de la résistance palestinienne le 7 octobre ont jeté une ombre inquiétante sur l’ensemble du projet israélien, envoyant des ondes de choc dans toutes les facettes de la société.

Avec la déclaration de guerre totale contre Gaza par Tel-Aviv et l’éruption soudaine d’un conflit sur un deuxième front dans le sud du Liban, l’inquiétude a atteint son paroxysme.

L’armée israélienne a compris que mener une guerre à grande échelle sur deux fronts, en particulier contre le Liban, où le Hezbollah a levé une armée de 100 000 hommes et possède un armement et un entraînement bien plus sophistiqués que la résistance en Palestine, posait des défis insurmontables.

En outre, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou est confronté à des pressions sans précédent sur plusieurs fronts intérieurs : les prisonniers israéliens détenus par les factions de la résistance, la nécessité d’atteindre les objectifs de guerre déclarés dan la bande de Gaza, le «déplacement» de centaines de milliers de colons israéliens dans le nord, la mutinerie au sein de son cabinet de guerre et les dommages économiques catastrophiques résultant de la guerre.

En conséquence, l’establishment de la sécurité israélienne, avec le soutien du Conseil de guerre, a mis en œuvre une série de politiques pour faire face à la réalité émergente à la frontière nord, en s’appuyant principalement sur les efforts et les interventions diplomatiques des États-Unis pour renvoyer les colons et libérer leurs prisonniers – sans recourir à des mesures diplomatiques ou à des actions militaires qui ne garantiront probablement pas des résultats idéaux.

La pression exercée par les colons déplacés du nord, couplée à la prise de conscience croissante que le Hezbollah a imposé un tampon de sécurité physique et géographique à l’intérieur d’Israël, a fortement influencé la décision de l’armée de dissimuler ses énormes pertes militaires, tant humaines que matérielles. Tel-Aviv ne divulgue pas ces données au public pour éviter des défis qui pourraient conduire à l’expansion et à une escalade incontrôlable du conflit.

Rapport : qualité sur profondeur

En échange de la dissimulation de ses pertes, l’armée d’occupation cherche à projeter une image de force en lançant des raids aériens au plus profond du Liban. Ces mesures visent à dissuader le Hezbollah, ainsi que les menaces proférées par de hauts responsables israéliens, comme le chef d’état-major et ministre de la Défense Yoav Gallant, qui a proclamé en novembre : «Ce que nous faisons à Gaza, nous pouvons également le faire à Beyrouth».

Ayant déjà établi un «taux de mortalité» dans cette guerre, il est suggéré que le Hezbollah pourrait chercher à établir un nouveau «taux qualitatif» dans sa lutte contre Israël. Cela implique que le Hezbollah sélectionne soigneusement des cibles qualitatives telles que les casernes et les centres de commandement israéliens – plutôt que de se contenter de suivre les «frappes en profondeur» d’Israël au Liban – pour dissuader l’ennemi et atteindre ses objectifs.

Pour contrer l’approche en profondeur d’Israël, le Hezbollah a recadré l’équation : il a donné la priorité aux «cibles israéliennes qualitatives» plutôt qu’à la simple distance géographique. Ce changement stratégique a été constaté au lendemain de l’attaque israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth visant à assassiner Saleh al-Arouri, le chef adjoint du bureau politique du Hamas.

En réponse, la résistance libanaise a ciblé un site important et sensible près de la frontière – la base de surveillance aérienne multimission de Meron – portant un coup dur à sa fonctionnalité.

Les manœuvres stratégiques du Hezbollah ont placé Tel-Aviv dans une situation difficile. L’évolution des tactiques de la résistance perturbe les opérations de l’armée d’occupation, semant la confusion et menaçant d’intensifier les frappes sur des cibles de qualité en cas d’extension de la guerre.

Les frappes ciblant des installations spécifiques – comme les volées de plus de 100 roquettes contre des sites stratégiques sur le plateau du Golan en échange d’une attaque israélienne sur Baalbeck au début du mois – ont de profondes implications en matière de sécurité pour Israël.

Les représailles délibérées et rapides du Hezbollah soulignent sa volonté de faire face à toute incursion dans des territoires sensibles, de réécrire les règles d’engagement à volonté et de maintenir le délicat équilibre des pouvoirs le long de la frontière.

Pourquoi le Hezbollah a ouvert le front sud du Liban

Lorsque le Hezbollah a ouvert un front libanais le 8 octobre dernier, ses objectifs stratégiques étaient doubles : renforcer la résistance à Gaza et semer la confusion au sein de l’armée israélienne sur le front nord. Cela a nécessité d’importants mouvements de troupes, le déploiement de systèmes de défense aérienne et une préparation accrue de l’armée de l’air, car Israël anticipait une escalade potentielle, en particulier dans les premières étapes du conflit.

Outre cet objectif premier, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a souligné un autre point critique : le comportement d’Israël au Liban. On craignait que Tel-Aviv puisse lancer ou manipuler le front pour s’aligner sur ses propres objectifs, éventuellement dans un but «dissuasif».

Les objectifs primordiaux de la stratégie du Hezbollah comprenaient le soutien à la résistance en Palestine, la synchronisation des opérations avec la dynamique du conflit là-bas, le renforcement de la dissuasion contre l’agression israélienne et la prévention des attaques à grande échelle. De plus, le Hezbollah visait à envoyer des messages clairs à travers des actions sur le champ de bataille, mettant en valeur les capacités de renseignement et la polyvalence de la résistance en matière de ciblage.

La stratégie vise à empêcher le conflit de s’étendre pour servir les intérêts stratégiques d’Israël, tout en infligeant une usure constante aux forces ennemies stationnées dans le nord.

En fin de compte, l’approche du Hezbollah a entraîné des pertes et des coûts importants pour l’ennemi, bien qu’inférieurs à ceux qui seraient encourus dans une confrontation à grande échelle. Par conséquent, l’armée israélienne se retrouve prise au piège dans un front savamment géré par le Hezbollah, où les calculs sont basés sur les pertes réelles plutôt que sur les chiffres publiés ou la propagande interne.

Mis à part son remarquable «taux de mortalité», le Hezbollah a fait monter les enjeux pour Tel-Aviv, qui doit désormais calculer ses pertes à chaque fois qu’il frappe plus profondément sur le territoire libanais. La stratégie de profondeur malavisée d’Israël a maintenant créé un «rapport de qualité» pour le Hezbollah.