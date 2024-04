«L’armée de l’avenir»: L’Allemagne restructure son armée pour la guerre totale (WSWS)

«Par rapport au statu quo, la nouvelle structure cible des forces armées est nettement moins lourde au sommet et se concentre clairement sur la planification opérationnelle et le commandement en cas d’urgence», indique le document. L’objectif est de «mettre en place un commandement unique capable de mener une guerre et de créer les conditions d’un renforcement cohérent des troupes».

Les mesures centrales, qui sont détaillées dans un document de 34 pages intitulé «La Bundeswehr de l’avenir», comprennent la création d’une structure de commandement centrale standardisée pour «la planification opérationnelle nationale et le commandement des missions». À cette fin, le commandement territorial existant (pour les opérations nationales) et le commandement opérationnel (pour les opérations à l’étranger) seront fusionnés en un commandement opérationnel commun de la Bundeswehr.

En outre, la «Bundeswehr de l’avenir» doit renforcer le rôle des différentes branches des forces armées «afin de répondre à l’exigence de capacité de guerre». Outre les forces militaires traditionnelles que sont l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine, le domaine existant du cyberespace et de l’espace d’information (CIR) serait créé en tant que quatrième force armée. Le CIR ne jouerait pas seulement un rôle clé dans le déploiement numérique des forces armées, mais aussi dans «l’identification des tactiques hybrides des acteurs qui s’en prendront à la sécurité [...] le plus tôt possible afin de pouvoir y réagir».

En d’autres termes, la Bundeswehr se prépare à prendre l’initiative dans le domaine de la guerre des drones et de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Le potentiel d’assassinat de masse que recèlent ces technologies se manifeste actuellement dans le génocide à Gaza. L’accent mis sur l’IA et le CIR vise également à réprimer l’opposition croissante à la guerre et à étendre massivement les attaques contre les droits démocratiques et le contrôle de l’internet sous le couvert de la lutte contre la «guerre hybride» de la Russie.

Comme par le passé, la politique de guerre à l’étranger nécessite la mise en place d’un État militaire total à l’intérieur du pays. Ce ne sont pas seulement les forces de sécurité intérieure déployées au niveau régional, qui étaient auparavant gérées par les différents commandements de l’État fédéral, qui se trouvent «transférées à l’armée proprement dite conformément au principe d’une “organisation adaptée au combat”». Les domaines d’organisation civils doivent également être directement alignés sur cette maxime. Cela s’applique surtout à la création de structures pour la mobilisation globale de la réserve et à la réintroduction prévue du service militaire obligatoire (conscription).

Ces mesures ne laissent planer aucun doute sur le fait que la classe dirigeante allemande a décidé de recruter à nouveau des masses de jeunes comme chair à canon pour ses guerres. Ainsi, il est dit qu’«indépendamment de la décision politique à prendre concernant le service militaire obligatoire ou le service civil obligatoire, même en temps de paix, une orientation cohérente des structures du secteur du personnel vers une situation d’urgence comprend également la préparation et l’examen des processus de conscription et d’enrôlement».

Ce que cela signifie concrètement peut être observé actuellement en Ukraine. Sur ordre de l’OTAN, le régime Zelensky a déjà sacrifié des centaines de milliers de personnes sur la ligne de front et prépare actuellement une loi qui vise à mobiliser un demi-million de soldats supplémentaires. Il y a quelques jours, la limite d’âge officielle pour l’appel des réservistes a été abaissée de 27 à 25 ans. Dans le même temps, des rapports font état de méthodes criminelles utilisées pour recruter de force des hommes.

Il est significatif que Pistorius ait annoncé cette réforme structurelle le jour même où l’OTAN célébrait son 75e anniversaire et profitait de sa réunion à Bruxelles pour intensifier massivement la guerre contre la Russie. La Bundeswehr prépare actuellement le stationnement permanent de 5.000 soldats en Lituanie. Lundi dernier, Herr Pistorius a fait partir le premier détachement avancé.

Le document «La Bundeswehr de l’avenir» identifie également la Russie comme principal adversaire. Pour la Bundeswehr, «le tournant de la politique de sécurité» signifie «que l’objectif principal de son action est à nouveau la capacité de dissuasion et de défense contre les attaques d’État». Aujourd’hui, cela signifie «s’opposer résolument aux attaques d’États tels que la Russie qui foulent aux pieds l’ordre juridique international».

La propagande de la «défense» contre une «attaque» de la Russie renverse la réalité et s’inscrit directement dans les mensonges antérieurs des guerres allemandes. Les guerres d’agression allemandes lors des deux guerres mondiales du 20e siècle – y compris la guerre d’anéantissement contre l’Union soviétique, qui a coûté la vie à 30 millions de citoyens soviétiques – avaient également été justifiées par la classe dirigeante de l’Empire allemand et sous Hitler avec les mêmes arguments.

Aujourd’hui, l’impérialisme allemand est à nouveau l’agresseur. Avec l’encerclement militaire systématique de la Russie et le coup d’État anti-russe à Kiev en février 2014, l’Allemagne, les États-Unis et les autres grandes puissances de l’OTAN ont d’abord provoqué l’intervention réactionnaire du régime de Poutine. Aujourd’hui, ils intensifient le conflit afin d’empêcher l’effondrement imminent des troupes ukrainiennes sur la ligne de front et de réaliser leurs objectifs de guerre: vaincre militairement Moscou en Ukraine afin de s’assurer le contrôle du pays et de soumettre l’ensemble de la masse continentale eurasienne, riche en ressources et occupant une région géostratégique centrale.

Le Sozialistische Gleichheitspartei (Parti de l’égalité socialiste – PES) a analysé et mis en garde contre les forces motrices objectives qui sous-tendent ce projet en 2014, après que le gouvernement de Berlin ait annoncé le retour du militarisme allemand lors de la Conférence de Munich sur la sécurité:

La propagande de l’après-guerre – selon laquelle l’Allemagne avait tiré les leçons des crimes terribles des nazis, était «passée à l’Ouest», avait adopté une politique étrangère pacifique et s’était transformée en une démocratie stable – est démasquée comme un mensonge. L’impérialisme allemand montre une fois de plus ses vraies couleurs telles qu’elles sont apparues historiquement, avec toute son agressivité à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

C’est exactement ce qui se passe actuellement, avec toutes les conséquences que cela implique. Au Proche-Orient, Berlin soutient le génocide israélien des Palestiniens, qui s’inscrit lui-même dans le cadre de l’asservissement impérialiste de l’ensemble du Proche-Orient et de l’offensive de guerre contre la Russie et la Chine. Le SGP/PES déclare la guerre à cette folie. Le seul moyen d’arrêter l’évolution vers la guerre mondiale et la dictature est de construire un mouvement socialiste conscient de la classe ouvrière internationale contre la guerre et sa cause fondamentale: le système de profit capitaliste. C’est pour cela que nous nous battons, en alliance avec nos partis frères, lors des prochaines élections européennes.

(Article paru en anglais le 10 avril 2024)