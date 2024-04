L’armée malienne et le groupe Wagner: des atrocités contre les civils

Mondafrique, 01.04.24





Depuis décembre, les forces armées maliennes et les combattants étrangers du groupe Wagner ont illégalement tué et sommairement exécuté plusieurs dizaines de civils lors d’opérations de contre-insurrection menées dans les régions du centre et du nord du Mali. Le mandat de l’Expert indépendant du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali, qui assiste le gouvernement malien dans sa protection des droits humains, devrait être renouvelé et doté de ressources adéquates.



(Nairobi, 28 mars 2024) – Les forces armées maliennes et les combattants étrangers du groupe Wagner ont illégalement tué et sommairement exécuté plusieurs dizaines de civils au cours d’opérations de contre-insurrection dans les régions du centre et du nord du Mali depuis décembre 2023, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Des frappes de drones militaires menées contre une cérémonie de mariage le 16 février, puis contre des funérailles le lendemain, ont tué au moins 14 civils, dont 4 enfants...



Lire la suite