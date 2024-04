L’armée ukrainienne n’est plus mécanisée Article originel : The Ukrainian Army Is No Longer Mechanized Moon of Alabama, 04.04.24

Official introduction of 153rd Mechanized Brigade (" Introduction officielle de la 153e brigade mécanisée") - Military Land, 27 décembre 2023

Le but de cette opération est de protéger des personnes qui, depuis huit ans, font face à l’humiliation et au génocide perpétrés par le régime de Kiev. À cette fin, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l’Ukraine , ainsi qu’à traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris contre des citoyens de la Fédération de Russie.

Address by the President of the Russian Federation ("Discours du Président de la Fédération de Russie") - Kremlin.ru, 24 février 2022

---

Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu held a conference call with the leadership of the Armed Forces ("Le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a tenu une conférence téléphonique avec la direction des forces armées") (traduction automatique) - Ministère de la Défense, 2 avril 2024

Depuis janvier, les forces armées de l’Ukraine ont perdu plus de 80 mille militaires, 14 mille unités de diverses armes, y compris plus de mille deux cents chars et d’autres véhicules de combat blindés.

---

153rd Mechanized Brigade is no longer mechanized ("La 153e brigade mécanisée n’est plus mécanisée") - Military Land 3 avril 2024

Le manque de véhicules a forcé le commandement ukrainien à reculer par rapport aux plans initiaux.

La direction des forces armées ukrainiennes a réorganisé la 153e brigade mécanisée en une brigade d’infanterie. Ce changement a été annoncé sur les réseaux sociaux officiels de la brigade.

Bien que la raison officielle de ce changement reste inconnue, elle est vraisemblablement liée à la pénurie de véhicules de combat d’infanterie.

...

La réorganisation de la 153e brigade ne peut être un événement isolé. Selon nos sources, la 152e brigade mécanisée devrait également être transformée en brigade d’infanterie dans un proche avenir.