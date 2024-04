L’Iran dit qu’il a lancé un avertissement avant d’attaquer Israël. Les États-Unis disent que ce n’est pas vrai (Reuters)

L’Iran dit qu’il a donné un avertissement avant d’attaquer Israël. Les États-Unis disent que ce n’est pas vrai

Article originel : Iran says it gave warning before attacking Israel. US says that's not true

Par Jeff Mason, Ahmed Rasheed et Samia Nakhoul

Reuters, 14.04.24





WASHINGTON/BAGDAD/DUBAI (Reuters) - Des responsables turcs, jordaniens et irakiens ont déclaré dimanche que l’Iran avait donné un préavis très large quelques jours avant son attaque par drone et par missile contre Israël, mais les responsables étatsuniens ont déclaré que Téhéran n’avait pas averti Washington et qu’il visait à causer des dommages importants....

