L’Iran et l’Arabie saoudite - un avenir commun tourné vers l’est (MoA)

L’Iran et l’Arabie saoudite - un avenir commun tourné vers l’est

Article originel : Iran And Saudi Arabia - A Common Future Looking East

Moon of Alabama, 17.04.24

En mars 2023, l’Iran et l’Arabie saoudite ont rétabli leurs liens diplomatiques. L’accord avait été négocié par la Chine. Comme je l’ai fait remarquer à l’époque : C’est énorme!

La relance des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran permettra de faire beaucoup de choses nouvelles. Le fait que l’Iran et l’Arabie saoudite aient accepté la médiation chinoise est une reconnaissance de la nouvelle position de Pékin dans les politiques mondiales. C’est une raison suffisante pour que la Maison Blanche déteste l’accord.

J’ai ensuite résumé l’action diplomatique au Moyen-Orient: Depuis 30 ans, les États-Unis considèrent le Moyen-Orient comme leur arrière-cour. Il y a vingt ans, ils ont envahi illégalement l’Irak et causé 100.000 morts et des décennies de chaos. Maintenant, la Chine, par des moyens pacifiques, a changé l’équilibre au Moyen-Orient en seulement un mois.

Xi et Poutine dirigent maintenant le salon mondial multilatéral. Biden et les malheureux gens 'unilatéraux' autour de lui sont laissés de côté. Amwaj.media, qui traduit tout en persan, arabe et anglais, a publié un article écrit par deux universitaires d’Iran et d’Arabie saoudite. Cette coopération est encore rare et peut être considérée comme une explication semi-officielle et/ou une vision des politiques mondiales de ces pays.

L’article confirme la perte d’influence des États-Unis et l’augmentation du rôle de la Chine au Moyen-Orient :



How Gaza war is pushing the region eastward ("Comment la guerre de Gaza pousse la région vers l’est") Le soutien indéfectible des États-Unis à la guerre d’Israël contre Gaza a laissé un goût amer dans la région. La colère monte non seulement dans le monde arabe, mais aussi à travers le Sud, au sujet de ce qui est considéré comme un double standard occidental envers l’assaut continu d’Israël. Il y a une demande unifiée pour un cessez-le-feu et une critique aiguë de ce qu’il considérait comme une agression israélienne incontrôlée.

L’une des principales tendances de la dynamique régionale ces dernières années a été un pivot vers l’est. Soulignant ce changement, l’Iran et l’Arabie saoudite ont conclu en mars 2023 un accord visant à rétablir les liens diplomatiques dans un accord historique négocié par la Chine. En particulier, le rôle de Pékin dans la percée a envoyé un message clair à Washington qu’il n’est pas le seul poids lourd diplomatique de la région. L’Iran et l’Arabie saoudite ont leurs propres raisons de privilégier de meilleures relations avec leurs voisins. Pour Téhéran, se rapprocher de Riyad représente une occasion unique de sortir de son isolement économique, après des années de sanctions étatsuniennes, en diversifiant les partenariats économiques et politiques.

Pour l’Arabie saoudite, regarder vers l’est fait partie intégrante de son ambitieuse Vision 2030, un vaste plan de réforme visant à diversifier son économie. La Chine, l’Inde et la Russie sont des partenaires clés pour concrétiser cette vision, compte tenu de leurs relations commerciales étendues avec Riyad. [...] Dans l’ensemble, Riyad comprend que le succès de Vision 2030, en particulier son aspect touristique, dépend en partie d’un quartier plus sûr. Les attaques contre les installations pétrolières saoudiennes en 2019, qui ont été imputées à Téhéran mais revendiquées par le mouvement yéménite Ansarullah, mieux connu sous le nom de Houthis, ont marqué un tournant. Le Royaume a été choqué par le manque d’action [...]

Le plan des États-Unis visant à réunir les États arabes et Israël dans une coalition anti-iranienne est rejeté, écrivent les universitaires, en raison de l’absence de pression étatsunienne sur Israël pour qu’il cherche une solution à deux États.

En conséquence : [L]es États-Unis perdent leur position parmi les pays régionaux en tant que partenaire en matière de sécurité. Pour beaucoup, le soutien occidental à part entière à Israël est incompréhensible et compromet leur propre sécurité. [...] Dans l’ensemble, se tourner vers l’Asie est devenu une alternative attrayante pour les acteurs régionaux qui cherchent à contrer l’hégémonie étatsunienne. Les pays non occidentaux sont moins ouverts au respect des règles du jeu de Washington, et cette tendance consolidera davantage les relations intra-régionales, d’autant plus que les acteurs clés trouvent plus de similitudes que de différences. Bien que la perception de deux poids deux mesures des États-Unis ne soit pas nouvelle, la volonté des pays non occidentaux de s’y opposer dans un contexte mondial changeant s’est accrue. Auparavant, les acteurs régionaux toléraient le statu quo car les États-Unis étaient considérés comme la seule superpuissance. Cependant, avec la montée de nouvelles puissances mondiales à l’est, ces acteurs ne voient aucune raison de rester silencieux sur les souffrances à Gaza tout en acceptant passivement les arguments moraux des États-Unis concernant la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Si la tendance actuelle se maintient, l’influence occidentale dans une région où elle a longtemps été dominante diminuera. C’est une gifle pour l’administration Biden qui semble encore rêver qu’elle puisse négocier un accord saoudien-israélien et isoler l’Iran avec elle. L’époque où les États-Unis pouvaient dicter leur conduite au Moyen-Orient est définitivement révolue.