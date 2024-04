L’Irlande retire des investissements de plusieurs millions d’euros à 6 entreprises israéliennes (Memo)

Le gouvernement irlandais a retiré des investissements de plusieurs entreprises israéliennes pour des millions d’euros.

L’Agence irlandaise de gestion de trésorerie (NTMA) a confirmé qu’elle avait décidé de céder près de 3 millions d’euros de son portefeuille d’actions mondiales dans le Fonds d’investissement stratégique irlandais (ISIF).

La NTMA a confirmé qu’elle avait pris la décision de retirer environ 3 millions d’euros (3,8 millions de dollars) de son portefeuille mondial d’actions de l’ISIF, selon l’agence de presse britannique PA Media.

La décision de cession concerne des participations d’une valeur totale de 2,95 millions d’euros dans les six sociétés suivantes : Bank Hapoalim BM, Bank Leumi-le Israel BM, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefahot Bank Ltd, First International Bank et Rami Levi CN Stores...

