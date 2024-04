Ukraine is Heading Towards TOTAL COLLAPSE | Scott Ritter/ L’Ukraine se dirige vers l’EFFONDREMENT TOTAL | Scott Ritter. Scott Ritter est un ancien officier du renseignement maritime qui a servi dans l’ancienne Union soviétique, mettant en œuvre des accords de contrôle des armements, et dans l’état-major du général Norman Schwartzkopf pendant la guerre du Golfe, où il a joué un rôle essentiel dans la chasse aux missiles SCUD irakiens.