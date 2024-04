La France et l’Allemagne poursuivent leur projet de construction d'un char de combat commun 2040 (Reuters)

La France et l’Allemagne poursuivent leur projet de tank commun 2040

Article originel : France, Germany push on with 2040 joint tank project

Reuters, 26.04.24

La France et l’Allemagne se sont mises d’accord vendredi pour passer à la phase suivante d’un projet de développement conjoint d’un char de combat d’ici 2040, ont déclaré leurs ministres de la Défense, en quête d’un nouvel élan malgré les réserves et les différences de chaque côté.



Berlin et Paris ont convenu en 2017 de travailler sur un avion de combat interarmées sous conduite française, estimé à environ 100 milliards d’euros au total, ainsi qu’un char franco-allemand pour succéder au Leopard 2 allemand et au Leclerc français...

Lire la suite