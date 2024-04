La guerre du Kosovo à 25 ans : le complot d’invasion secret de Blair pour « renverser Milosevic » révélé (The GrayZone)

La guerre du Kosovo à 25 ans : le complot d’invasion secret de Blair pour « renverser Milosevic » révélé Article originel : Kosovo War at 25: Blair’s secret invasion plot to ‘topple Milosevic’ revealed Par Kit Klarenberg The GrayZone, 06.04.24

Les documents top secrets examinés par The Grayzone révèlent que Tony Blair a exigé des frappes sur des cibles civiles en Yougoslavie quelques jours avant que l’OTAN ne les attaque. Alors que l’armée britannique a reconnu qu’une frappe de l’OTAN sur l’hôtel Jugoslavia signifierait infliger « quelques pertes civiles », elle a insisté sur le fait que les morts en valaient le coût.

Les dossiers déclassifiés du ministère britannique de la Défense (MOD) examinés par The Grayzone révèlent que des responsables à Londres ont conspiré pour impliquer les troupes étatsuniennes dans un plan secret pour occuper la Yougoslavie et « renverser » le président Slobodan Milosevic pendant la guerre de l’OTAN contre le pays en 1999. Bien que le plan fou n’ait jamais été mis en œuvre, les détails du complot révèlent précisément comment les fonctionnaires britanniques ont réussi à transformer Washington en un instrument de force contondant de leur empire vaincu dans les années à venir.

Le 24 mars marque le 25e anniversaire de l’opération Allied Force, la campagne de bombardement de 78 jours de l’OTAN contre la Yougoslavie. Toujours vénérée dans le courant dominant occidental comme une « intervention humanitaire » réussie menée pour empêcher un « génocide » imminent de la population albanaise du Kosovo, la guerre était en fait une attaque illégale et destructrice contre un souverain, pays multiethnique, basé sur le mensonge et la propagande d’atrocités. Belgrade avait en fait été engagée dans une lutte contre l’insurrection contre la CIA et l’Armée de libération du Kosovo (UCK) un groupe extrémiste lié à Al-Qaïda soutenue par le MI6.

L’UCK — financée par le trafic de stupéfiants et le prélèvement d’organes — visait explicitement à maximiser les pertes civiles afin de précipiter l’intervention occidentale. En mai 2000, une commission parlementaire britannique a conclu que tous les abus présumés de citoyens albanais par les autorités yougoslaves avaient eu lieu après le début des bombardements de l’OTAN, constatant que l’intervention de l’alliance avait en fait encouragé Belgrade à neutraliser agressivement l’UCK. Pendant ce temps, en septembre 2001, un tribunal de l’ONU à Pristina a déterminé que les actions de Belgrade au Kosovo n’étaient pas de nature ou d’intention génocidaire.



Ces résultats sont largement négligés aujourd’hui. Une enquête de février de Politico sur le pillage du Kosovo par l’Occident après la guerre affirmait axiomatiquement que l’OTAN était intervenue en Yougoslavie « pour mettre fin à un génocide en cours contre la population ethnique albanaise ». De même, on oublie à quel point les principaux États de l’OTAN ont envahi Belgrade pendant ce printemps chaotique.



Propositions britanniques pour l’invasion étatsunienne de la Yougoslavie

Le 29 avril 1999, le bombardement de la Yougoslavie par l’OTAN entrait dans sa cinquième semaine. À cette date, Richard Hatfield, alors directeur des politiques au ministère britannique de la Défense, a envoyé un « document de travail du Groupe de planification stratégique sur les options des forces terrestres du Kosovo » à l’appareil militaire, de sécurité et de renseignement de Londres. Dans un document intitulé « Secret – UK eyes only », Hatfield a exigé une décision « immédiate » sur l’opportunité d’envahir officiellement la Yougoslavie :

« Si nous voulons influencer la réflexion des États-Unis sur les options de la force terrestre, nous devons leur transmettre le document très rapidement… Notre planification est en avance sur celle des États-Unis, des autres alliés et du [QG OTAN]… Nous pensons que les États-Unis sont peut-être en train de développer leur réflexion initiale sur les options de forces terrestres cette semaine. Notre document pourrait exercer une influence significative sur leurs conclusions. Les [chefs d’état-major] ont donc convenu que nous devrions le transmettre aux États-Unis en privé (par les voies militaires et politiques) le plus rapidement possible. »

Selon Hatfield, Londres a dû « surmonter » une « grande réticence et scepticisme » à Washington concernant une invasion terrestre officielle, de sorte que « des décisions doivent être prises rapidement si nous voulons lancer une opération avant l’hiver ». De toute évidence, un calendrier ferme d’action avait germé à Londres. Il était simultanément essentiel de « préciser » au premier ministre de l’époque, Tony Blair que « même si nous pouvons influencer la planification d’une éventuelle campagne terrestre, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les États-Unis ou l’OTAN acceptent facilement ou sans réserve les vues britanniques ».

Par conséquent, un « accord de principe précoce à une campagne de terrain » a été jugé « plus important que les détails », indique le document. En d’autres termes, l’engagement des États-Unis à mettre la main à la pâte l’emportait sur toutes les préoccupations techniques de base. Après tout, le fantasme d’invasion de Blair reposait entièrement sur l’envoi par Washington de centaines de milliers de soldats étatsuniens en Yougoslavie. En revanche, Londres n’en déploierait que 50 000 — la plus grande partie de l’armée britannique disponible à l’époque. Cette disparité était probablement une source clé de « réticence et de scepticisme » des Etatsuniens.



Londres a donc rédigé quatre scénarios distincts pour la guerre. Cela comprenait l’invasion du Kosovo seul et la « libération » de la province du contrôle de Belgrade. Cette option limiterait « la suramende dans d’autres régions de la Serbie », tout en garantissant « aucune présence militaire permanente ailleurs » dans le pays. Une autre proposition, qualifiée de « plus large opposition », verrait l’OTAN envahir carrément la Yougoslavie, dans le but de « vaincre les forces armées serbes et, si nécessaire, renverser Milosevic ». Ces derniers prévoient une « résistance organisée des Serbes » à tous les niveaux.

Une autre source de « réticence et de scepticisme » des États-Unis, sans doute, était le fait que tous les pays limitrophes de la Yougoslavie — même les membres de l’OTAN et les aspirants — rejetaient officiellement l’utilisation de leur territoire à des fins d’invasion terrestre ou étaient censés le faire. Par exemple, deux des propositions de guerre de Londres dépendaient « fondamentalement de l’accord grec pour utiliser leurs installations portuaires et leur espace aérien ». Sans l’assentiment de la Grèce, l’OTAN « n’aurait pas d’autre choix que d’organiser une opération plus large et opposée de la Hongrie, de la Roumanie et/ou de la Bulgarie, ce qui serait encore plus difficile politiquement ».

Couplé à des liens historiques et culturels profonds, le bilan de longue date des relations chaleureuses entre Athènes et Belgrade a effectivement exclu les deux plans qui dépendaient de la Grèce. Une invasion menée par ces derniers pays, d’autre part, signifiait que « il serait impossible de limiter l’ampleur de la guerre avec la Serbie ». Pendant ce temps, l’Albanie, qui a soutenu l’UCK tout en servant de quartier général efficace de l’OTAN tout au long des bombardements de la Yougoslavie et de la Macédoine, « où les niveaux de troupes [de l’OTAN] causaient déjà des problèmes », craignait de devenir des belligérants officiels dans tout conflit en raison de la probabilité « des représailles serbes. »...

