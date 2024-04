La Maison Blanche défend le massacre de l'hôpital Shifa où ont été tuées plus de 400 personnes (WSWS)

La Maison Blanche défend le massacre de l'hôpital Shifa où ont été tuées plus de 400 personnes

Par Andre Damon

WSWS; 03.04.24

Le retrait de l'armée israélienne de l'hôpital Shifa de Gaza lundi a révélé que le complexe avait été transformé en champ de la mort, des centaines de corps d'hommes, de femmes et d'enfants montrant des signes d'exécutions sommaires massives, de torture et de mutilations. Ce massacre est l'un des plus importants d’un génocide américano-israélien qui dure depuis près de six mois à Gaza et où au moins 32 000 personnes ont été tuées jusque là.

Les ruines de l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, lundi 1er avril 2024.

Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, le bilan de l'assaut israélien contre l'hôpital Shifa s'élève à plus de 400 morts. Dans un communiqué publié lundi, Euro-Med a déclaré que le nombre total de personnes tuées, disparues ou blessées pourrait s'élever à plus de 1 500, dans «l'un des plus grands massacres de l'histoire palestinienne». Des images largement partagées sur les réseaux sociaux montraient d'innombrables corps décomposés exhumés des cours de l'hôpital, où ils avaient été enterrés par des bulldozers israéliens. Parmi les corps se trouvaient des femmes et des enfants, ainsi que des hommes avec les mains liées. Des témoins oculaires ont déclaré à Al Jazeera et à d'autres médias que les otages avaient été abattus alors qu'ils étaient menottés, ou avaient été jetés dans des fosses et enterrés vivants par des bulldozers. La révélation de ce qui pourrait être le plus grand massacre du génocide à ce jour ont suscité une indignation populaire généralisée sur les réseaux sociaux, des millions de personnes partageant les preuves documentaires. «L'occupation [israélienne] a détruit et incendié tous les bâtiments à l'intérieur du complexe médical Al-Shifa. Ils ont rasé les cours au bulldozer, enterrant des dizaines de corps de martyrs dans les décombres et transformant l'endroit en cimetière commun», a déclaré Ismail Al-Thawabta, directeur du bureau du gouvernement de Gaza. Il a ajouté : «C'est un crime contre l'humanité.» «Le personnel médical, dont certains ont été tués, d'autres torturés, d'autres détenus, a surtout été assiégé pendant deux semaines sans fournitures médicales, ni même nourriture ou eau», a déclaré à Al Jazeera Raed al-Nims, porte-parole du Croissant-Rouge palestinien.