La Russie et la Chine abandonnent le dollar alors que Moscou annonce de nouveaux corridors commerciaux (Responsible Statecraft)

La Russie et la Chine abandonnent le dollar alors que Moscou annonce de nouveaux corridors commerciaux

Article originel : Russia, China dump the dollar as Moscow announces new trade corridors

Par Maya Krainc

Responsible Statecraft, 24.04.24

Le Kremlin cherche à remodeler le commerce mondial dans un effort pour esquiver les sanctions occidentales

La Russie a annoncé cette semaine que ses échanges bilatéraux avec la Chine ont presque complètement cessé d’utiliser le dollar étatsunien, soulignant l’engagement des deux pays à réduire leur dépendance au système économique dirigé par les États-Unis.

Outre la réduction de la dépendance à l’égard de la monnaie mondiale dominée par l’Occident, ces efforts de « dé-dollarisation » permettent à la Russie et à la Chine d’éviter la myriade de sanctions qui empêchent maintenant Moscou de faire des affaires sur le marché international...

