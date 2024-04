Le département d’État va retarder le retrait des troupes étatsuniennes du Niger (MoA)

Le département d’État va retarder le retrait des troupes étatsuniennes du Niger Article originel : State Department To Delay Withdrawal Of U.S. Troops From Niger Moon of Alabama, 22.04.24

Le département d’État retardera le retrait des troupes étatsuniennes du Niger

Ce titre du Washington Post ainsi que les premiers paragraphes de l’article ne sont pas vraiment étayés par des faits.

Les États-Unis acceptent de retirer les troupes étatsuniennes du Niger (U.S. agrees to withdraw American troops from Niger)

NAPLES, Italie — Les États-Unis ont informé vendredi le gouvernement du Niger qu’ils acceptaient sa demande de retrait des troupesét étsuniennes du pays d’Afrique de l’Ouest, ont déclaré trois responsables étatsuniens. un mouvement auquel l’administration Biden avait résisté et qui transformera la posture antiterroriste de Washington dans la région.

L’accord mettra fin à la présence de troupes étatsuniennes qui totalisaient plus de 1 000 soldats et remettra en question le statut d’une base aérienne étatsunienne de 110 millions de dollars qui n’a que six ans. C’est l’aboutissement d’un coup d’État militaire l’année dernière qui a évincé le gouvernement démocratiquement élu du pays et qui a mis en place une junte qui a déclaré la présence militaire étatsunienne « illégale ».

« Le premier ministre nous a demandé de retirer les troupes étatsuniennes et nous avons accepté de le faire », a déclaré un haut responsable du département d’État au Washington Post dans une interview. Ce fonctionnaire, comme d’autres, a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la situation sensible.

La décision a été scellée lors d’une réunion plus tôt vendredi entre le secrétaire d’État adjoint Kurt Campbell et le premier ministre du Niger, Ali Lamine Zeine.

La base étatsunienne de drones au Niger est utilisée par le Pentagone et la CIA pour garder le contrôle de l’Etat islamique (EI) dans la région.

Les troupes étatsuniennes quittent-elles vraiment le Niger?

Bien sûr que non - du moins pas encore.

Le paragraphe suivant révèle ce qui a vraiment été convenu. Il est évident que les États-Unis veulent retarder la question le plus longtemps possible:

« Nous avons convenu d’entamer des discussions d’ici quelques jours sur la façon d’élaborer un plan de retrait des troupes », a déclaré le haut responsable du département d’État. « Ils ont convenu que nous le faisons de façon ordonnée et responsable, et nous devrons probablement envoyer des gens à Niamey pour s’asseoir et discuter. Et ce sera bien sûr un projet du département de la Défense. »

- "Nous avons accepté de commencer les conservations" - (nous n’avons pas vraiment accepté de retirer des troupes, juste pour discuter)

- "comment élaborer un plan" - (faut-il écrire un plan pour quelque chose dans Excel ou Word?)

- "d’une manière ordonnée et responsable" - (nous ne voyons absolument aucune contrainte de temps ou de délai)

- "besoin d’envoyer probablement des gens à Niamey" - (il y aura beaucoup de retards et l’équipe changera souvent)

- "ce sera bien sûr un projet du Département de la Défense" - (Nous, le Département d’État, ne serons guère impliqués. Quand la merde frappera, le Pentagone sera à blâmer pour cela.)

Un porte-parole du Pentagone n’a pas immédiatement fait de commentaire.

Les États-Unis avaient interrompu leur coopération en matière de sécurité avec le Niger, limitant ainsi leurs activités, y compris les vols de drones non armés. Mais les militaires étatsuniens sont restés dans le pays, incapables de s’acquitter de leurs responsabilités et se sentant laissés dans le noir par les dirigeants de l’ambassade des États-Unis alors que les négociations se poursuivaient, selon une récente allégation d'un lanceur d'alerte.



Depuis, il y a eu plus de manifestations au Niger pour exiger la sortie des troupes étatsuniennes :

Dans la ville d’Agadez, qui abrite une base aérienne étatsunienne, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour exiger le départ des forces étsatsunienne.

Les manifestations ont été organisées par une coalition de groupes de la société civile qui soutiennent le régime militaire actuel depuis son arrivée au pouvoir l’année dernière.

Il me semble que le nouveau régime au Niger peut et devra intensifier cela.