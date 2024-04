Le Niger confie la vente de son brut à la Chine

Mondafrique, 13.04.24



L’accord, signé pour un an vendredi en présence d’un aéropage chinois et nigérien, permettra à la China National Petroleum Corporation de commercialiser la part nigérienne du pétrole brut qui sera exporté dans les prochaines semaines à partir du port de Sémé, au Bénin. En contrepartie, la Chine versera au Niger une avance de 400 millions de dollars US...

Lire la suite