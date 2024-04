Le Pentagone confirme le retrait différé des troupes étatsuniennes du Niger (MoA)

Le Pentagone confirme le retrait différé des troupes étatsuniennes du Niger

Article originel : Pentagon Confirms Delayed Withdrawal Of U.S. Troops From Niger

Moon of Alabama, 25.04.24





Samedi dernier, le Washington Post affirmait que les États-Unis avaient accepté de retirer leurs troupes du Niger :

Les États-Unis acceptent de retirer les troupes étatsuniennes du Niger (U.S. agrees to withdraw American troops from Niger)

D’autres médias ont fait des affirmations semblables :

Les troupes étatsunienness sur le point de se retirer du Niger - US troops set to withdraw from Niger, State Department official says - CNN

Les États-Unis prévoient de retirer leurs forces du Niger - US plans to withdraw forces from Niger- The Hill

J’ai trouvé que ces affirmations "étaient erronées:"

La base étatsunienne de drones au Niger est utilisée par le Pentagone et la CIA pour garder le contrôle de l’EI dans la région.

Les troupes étatsuniennes quittent-elles vraiment le Niger?

Bien sûr que non - du moins pas encore.

Le paragraphe suivant révèle ce qui a vraiment été convenu. Il est évident que les États-Unis veulent retarder la question le plus longtemps possible:

« Nous avons convenu d’entamer des discussions d’ici quelques jours sur la façon d’élaborer un plan de retrait des troupes », a déclaré le haut responsable du département d’État. « Ils ont convenu que nous le faisons de façon ordonnée et responsable, et nous devrons probablement envoyer des gens à Niamey pour s’asseoir et discuter. Et ce sera bien sûr un projet du département de la Défense. »



- "Nous avons accepté de commencer les conservations" - (nous n’avons pas vraiment accepté de retirer des troupes, juste pour discuter)

- "comment élaborer un plan" - (faut-il écrire un plan pour quelque chose dans Excel ou Word?)

- "d’une manière ordonnée et responsable" - (nous ne voyons absolument aucune contrainte de temps ou de délai)

- "besoin d’envoyer probablement des gens à Niamey" - (il y aura beaucoup de retards et l’équipe changera souvent)

- "ce sera bien sûr un projet du Département de la Défense" - (Nous, le Département d’État, ne serons guère impliqués. Quand la merde frappera le ventilateur, le Pentagone sera à blâmer pour cela.)