Le Royaume-Uni bloque les enquêtes judiciaires sur les violations du droit international commises par Israël (Al Mayadeen)

Le Royaume-Uni bloque les enquêtes judiciaires sur les violations du droit international commises par Israël

Article originel : UK blocks legal inquiries into 'Israel's' violations of int'l law

Al Mayadeen, 29.04.24





La décision du gouvernement de Sunak de bloquer les procédures judiciaires témoigne du soutien indéfectible et inconditionnel du Royaume-Uni au génocide de l’occupation israélienne à Gaza.



Il a été rapporté que le Royaume-Uni a bloqué les évaluations juridiques des violations du droit humanitaire international (DIH) par "Israël" lors de son génocide à Gaza, deux semaines après que le Royaume-Uni a refusé d’arrêter d’exporter des armes vers l’occupation.



La Campagne contre le commerce des armes (CAAT), un groupe de pression basé au Royaume-Uni qui vise à mettre fin au commerce mondial des armes, a fait référence à l’avocat du gouvernement du commerce, James Eadie, qui a admis avoir fait une pause dans les évaluations juridiques pour déterminer si « Israël » enfreint le DIH pour des questions dans lesquelles il « ne pouvait pas aller ».



Il a fait remarquer que « les décisions d’une certaine importance ont été retardées pendant un certain temps » et que ces retards étaient dus « de façon imminente » probablement entre la mi et la fin mai.



Dimanche, le chef de la chambre basse de la Chambre des communes britannique a déclaré que la sécurité de l’occupation israélienne est celle de la Grande-Bretagne, proposant que le Premier ministre Rishi Sunak augmente les dépenses militaires et envisage de financer la mise en place d’un système national de défense aérienne similaire au "Dôme de fer" d’Israël....

