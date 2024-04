Le tribunal correctionnel de Lille condamne un syndicaliste à un an de prison avec sursis suite à un tract de soutien à la Palestine (Mediapart)

« Apologie du terrorisme » : un syndicaliste du Nord écope d’un an de prison avec sursis

AFP, 18.04.24



Le secrétaire général de la CGT du Nord a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de prison avec sursis. En cause, la publication d’un tract de soutien à la Palestine en octobre 2023. La CGT fait appel.



Un soutien à la Palestine qui coûte cher. Pour un tract syndical paru trois jours après l’attaque du Hamas du 7 octobre, le tribunal correctionnel de Lille a rendu son délibéré, trois semaines après le procès de Jean-Paul Delescaut, secrétaire général de la CGT du Nord. L’objet du délit, publié le 10 octobre sur le site internet de l’union départementale – et retiré depuis, était intitulé : « La fin de l’occupation est la condition de la paix en Palestine. » C’est en sa qualité de responsable de la publication du site que Jean-Paul Delescaut était poursuivi...



