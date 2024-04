Les 300 drones lancés par l’Iran contre Israël donnent à l’État hébreu un statut de victime

Mondafrique, 15.04.24



L’Iran a lancé plus de 300 drones et missiles contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. Or 99 % des drones et des missiles ont été interceptés. Cette opération militaire suscite de vives condamnations dans un certain nombre de capitales occidentales et des appels à la retenue. Ce qui permet au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, comme l’explique dans un entretien Xavier Houzel de surfer sur cette vague d’indignation pour tenter de justifier la poursuite des massacres commis à Gaza contre la population civile palestinienne...

