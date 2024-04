Les États-Unis et l’EI : une "relation longue et compliquée" (MintPress News)

Alors que ISIS-K a revendiqué la responsabilité de la fusillade à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a suggéré que les États-Unis pourraient être à l'origine de l'attaque. Bien qu’il n’ait fourni aucune preuve à l’appui de ses affirmations, il est vrai que l’Etat islamique et le gouvernement des États-Unis entretiennent des relations longues et compliquées , Washington utilisant le groupe à ses propres fins géopolitiques et d’anciens combattants de l’Etat islamique sont actifs en Ukraine, comme l’explore MintPress News.

C’est en Syrie que les objectifs de l’EI et des États-Unis se sont le plus étroitement alignés. En 2015, le lieutenant-général Michael Flynn, ancien directeur de la Defense Intelligence Agency (DIA), a déploré que l’EI soit né d’une « décision délibérée » du gouvernement américain. Un rapport déclassifié de la DIA le dit, notant que les « principales forces à l’origine de l’insurrection en Syrie » étaient l’EI et Al-Qaïda. « Il existe la possibilité d’établir une principauté salafiste déclarée ou non dans l’est de la Syrie », note avec enthousiasme le rapport, ajoutant que « c’est exactement ce que veulent les puissances qui soutiennent l’opposition [c’est-à-dire les États-Unis et leurs alliés]. » [identifiant de légende="attachment_287176" align="aligncenter" width="730"]

les États-Unis devraient mettre fin à leur présence illégitime sur le territoire syrien et mettre un terme à leur soutien et à leurs financements ouverts à Daesh [ISIS] et à d’autres organisations terroristes. »

Ce n’est pas la première fois que l’Etat islamique cible la Russie. En 2015, le groupe a revendiqué la responsabilité de l’attaque du vol Metrojet 9268, qui a fait 224 morts. Il aurait également été à l’origine des attaques de janvier 2024 contre l’Iran qui ont tué plus de 100 personnes, commémorant l’assassinat de Qassem Soleimani, le général iranien responsable de l’écrasement de l’EI en tant que force en Irak et en Syrie.

Le 22 mars, des hommes armés ont ouvert le feu sur l'hôtel de ville de Crocus à Moscou, tuant au moins 143 personnes. Les autorités ont appréhendé quatre suspects qui, selon elles, fuyaient vers l'Ukraine. L’attaque n’était qu’une parmi tant d’autres planifiées. Après avoir reçu des informations internationales, la police russe a déjoué plusieurs autres opérations. ISIS-K, la division de l'État islamique en Afghanistan et au Pakistan, a immédiatement assumé la responsabilité de la fusillade, les puissances occidentales – en particulier les États-Unis – traitant l'affaire comme une affaire ouverte et close. Vladimir Poutine, cependant, avait un avis différent, laissant entendre que l’Ukraine ou même les États-Unis auraient pu être impliqués d’une manière ou d’une autre. « Nous savons qui a mené l’attaque. Mais nous souhaitons savoir qui a ordonné l’attaque », a-t-il déclaré, ajoutant : « La question se pose immédiatement : à qui profite cela ? Moscou accuse depuis longtemps les services de renseignement ukrainiens de recruter des combattants de l'EI pour unir leurs forces contre leur ennemi commun. Le groupe paramilitaire d'extrême droite Right Sektor aurait formé et absorbé un certain nombre d'anciens soldats de l'Etat islamique de la région du Caucase, et des milices ukrainiennes ont été vues arborant des écussons de l'Etat islamique. Cependant, il n’existe aucun lien clair et officiel entre le gouvernement ukrainien et l’Etat islamique, et les suspects – tous Tadjiks – n’ont aucun lien publiquement connu avec l’Ukraine.

Un document du ministère de la Défense, désormais déclassifié, montre que les responsables militaires américains pensaient que soutenir AQ et l'Etat islamique en Syrie pourrait aider à vaincre Assad.[/caption] Tout au long des années 2010, les images de la brutalité de l'Etat islamique sont devenues virales et ont fait l'objet de bulletins d'information dans le monde entier, fournissant aux États-Unis avec un ennemi commode pour justifier le maintien de ses troupes en Irak et en Syrie. Et pourtant, tout au long de la décennie, les États-Unis et leurs alliés ont également utilisé l’EI pour affaiblir le gouvernement du président syrien Bashar al-Assad. Comme l’a déclaré le vice-président de l’époque, Joe Biden, la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite étaient :

[T]o déterminés à renverser Assad et à mener essentiellement une guerre par procuration entre sunnites et chiites, qu’ont-ils fait ? Ils ont injecté des centaines de millions de dollars et des dizaines, voire des milliers de tonnes d’armes dans tous ceux qui voulaient lutter contre Assad. »

Cela inclut l’EI, a déclaré Biden. Il s'est ensuite excusé pour ses propos après qu'ils soient devenus viraux. Néanmoins, les États-Unis ont également soutenu un large éventail de groupes radicaux contre Assad. L'Opération Timber Sycamore était le projet le plus vaste et le plus coûteux de la CIA dans l'histoire de l'agence. L'agence, qui a coûté plus d'un milliard de dollars, a tenté de lever, former, équiper et financer une armée permanente de rebelles pour renverser le gouvernement. Il est désormais largement admis qu’un grand nombre de ceux formés par la CIA étaient des extrémistes radicaux. Comme l’a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan à la secrétaire d’État Hillary Clinton dans un courriel publié par WikiLeaks :