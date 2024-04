Les États-Unis mettent leur veto à la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU

Article originel : US vetoes Palestine's request for full UN membership

UN News, 19.04.24



Le Conseil de sécurité a rejeté la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU jeudi, les États-Unis ayant opposé leur veto. Par un vote de 12 voix pour, d’une voix contre et de deux abstentions, le Conseil n’a pas adopté un projet de résolution qui aurait recommandé à l’Assemblée générale ....

