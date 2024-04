Les Etats-Unis, un état voyou contre le reste du monde (Moon of Alabama)

Comme l’écrit Snider : Le 25 mars, les États-Unis sont allés encore plus loin et ont fait un pas en avant pour devenir un État voyou qui a supplanté le droit international par son ordre fondé sur des règles. Le droit international est ancré dans le système de la Charte et des Nations Unies et est universellement applicable. L’ordre fondé sur des règles est composé de lois non écrites dont la source, le consentement et la légitimité sont inconnus. Pour la majorité mondiale, ces lois non écrites ont l’apparence d’être invoquées lorsqu’elles profitent aux États-Unis et à leurs partenaires et ne sont pas invoquées lorsqu’elles ne leur profitent pas. Le 25 mars, le Conseil de sécurité a adopté une résolution exigeant « un cessez-le-feu immédiat pour le mois de Ramadan, respecté par toutes les parties, menant à un cessez-le-feu durable ». La résolution a pu être adoptée parce que les États-Unis se sont tenus à l’écart et ont laissé les quatorze autres membres du Conseil de sécurité l’adopter en s’abstenant au lieu de s’opposer. Mais dans son explication de l’abstention étatsunienne après l’adoption de la résolution, l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré « étonnamment » que « nous appuyons pleinement certains des objectifs essentiels de cette résolution non contraignante ». Son affirmation selon laquelle la résolution du Conseil de sécurité n’était pas contraignante n’était pas un commentaire improvisé. C’est la stratégie d’un pays qui applique, non pas le droit international, mais l’ordre fondé sur des règles dirigé par les États-Unis.

Arnaud Bertrand a communiqué une approche similaire : Depuis le début, il est évident que Gaza était à bien des égards un combat entre le droit international et "l’ordre fondé sur des règles" des États-Unis. Tout cet épisode autour de la résolution de l’ONU en est une parfaite illustration. Il n’y a pas de débat parmi les spécialistes du droit international sur le fait que les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui "exigent" certaines actions sont contraignantes (bonne explication par un juriste ici). En fait, les résolutions du Conseil SONT de droit international, l’article 25 de la Charte des Nations Unies stipule clairement : "Les Membres des Nations Unies conviennent d’accepter et d’exécuter les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte." Pourtant, les États-Unis soutiennent maintenant que la "règle" est en fait différente : "C’est une résolution non contraignante, donc il n’y a aucun impact sur Israël". Où est cette règle écrite, que d’une manière ou d’une autre, lorsque le CSNU "exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois de Ramadan respecté par toutes les parties menant à un cessez-le-feu durable", il est non contraignant et "il n’y a aucun impact du tout" sur la partie en guerre? Nulle part, c’est la beauté de l’ordre fondé sur des règles : les règles sont inventées sur le moment pour répondre aux intérêts des États-Unis et de leurs sbires, selon les circonstances. Le gros problème ici, c’est que le monde entier est littéralement en désaccord avec les allégations étatsuniennes.

Snider encore une fois : Toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sont juridiquement contraignantes et ont le statut de droit international. C’est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, a déclaré : « Cette résolution doit être mise en oeuvre. L’échec serait impardonnable. » Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a expliqué que « toutes les résolutions du Conseil de sécurité sont du droit international. Ils sont aussi contraignants que les lois internationales. » D’autres ont répondu de la même façon à la demande des États-Unis. Au nom des dix membres élus du Conseil de sécurité qui ont rédigé la résolution, Pedro Comissario, envoyé du Mozambique auprès des Nations Unies, a déclaré : « Toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont contraignantes et obligatoires. » Il a ajouté : « C’est l’espoir des 10 que la résolution adoptée aujourd’hui sera mise en oeuvre de bonne foi par toutes les parties. » Le Royaume-Uni a également « refusé de partager » les allégations des États-Unis, ce qui a incité son envoyé à l’ONU à dire : « Nous nous attendons à ce que toutes les résolutions du Conseil soient mises en œuvre. Celle-ci n’est pas différente. Les exigences de la résolution sont absolument claires. » La Chine, elle aussi, n’a pas partagé l’évaluation étatsunienne. « L’ambassadeur chinois de l’ONU, Zhang Jun, a déclaré que les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes. »

La France rejette elle aussi l’affirmation des États-Unis et insiste sur le fait que la résolution 2728 du Conseil de sécurité des Nations unies est absolument contraignante et surtout contraignante pour Israël: « Une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies est contraignante en droit international. Toutes les parties concernées DOIVENT l’appliquer, en particulier Israël, à qui il incombe d’appliquer cette résolution. »

La Russie a déclaré la même chose : Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mardi que la résolution 2728 du Conseil de sécurité de l’ONU sur Gaza, qui demande un cessez-le-feu immédiat et un accès à l’aide humanitaire, est contraignante pour toutes les parties, y compris Israël.

"La partie russe espère que la résolution 2728 du Conseil de sécurité de l’ONU contribuera à désamorcer la violence à Gaza, notamment en empêchant l’opération israélienne à Rafah, en libérant les otages, (et) en augmentant l’aide humanitaire aux civils du secteur", a-t-il déclaré.

Quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies - dont deux alliés étatsuniens importants -, tous ses membres non permanents et le secrétaire général des Nations Unies ont explicitement déclaré que la résolution 2728 du Conseil de sécurité des Nations Unies est contraignante.

Les États-Unis (et peut-être quelques-uns de leurs supplétifs mineurs) sont le seul État qui conteste publiquement cette décision. Bertrand souligne que cela aura d’énormes conséquences : Il n’est pas exagéré de dire à quel point cela est important pour l’intégrité des relations internationales. Ce faisant, les États-Unis détruisent effectivement l’ordre mondial qu’ils ont largement créé après la Seconde Guerre mondiale, car ils disent effectivement à tout le monde que l’ensemble des institutions, des règles et des normes qui le sous-tendent n’ont aucun sens. Nous sommes maintenant dans un système mondial où tout le monde se rend compte que la police, le gouvernement, l’ensemble des croyances de base, sont devenus complètement corrompus. Cela change tout. Qu’est-ce qui vient ensuite? Je pense qu’il n’y a pas de retour pour les États-Unis et je pense qu’ils le savent, peut-être inconsciemment, sinon ils feraient au moins semblant d’agir pour le bien de tous. Le fait qu’ils ne montrent pas qu’ils ont effectivement abdiqué leurs ambitions de restaurer leur hégémonie : ils sont maintenant tout simplement dedans pour traire le système pour eux-mêmes, les prétentions universelles ont disparu.

Ce Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas la seule institution que les États-Unis tentent de détruire après l’avoir largement créée.

En 2019, l’Organisation mondiale du commerce a perdu sa cour d’appel : L’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a examiné la décision de la Cour suprême du commerce international, a perdu sa capacité de statuer sur de nouveaux litiges mardi à minuit. Le groupe, dont les décisions affectent des milliards de dollars dans le commerce mondial, est censé avoir sept juges. Mais leurs rangs ont diminué parce que les États-Unis — sous les trois derniers présidents — ont bloqué des remplaçants pour protester contre la façon dont l’OMC fait des affaires. Un minimum de trois juges est nécessaire pour rendre des décisions et le mandat de deux des trois derniers juges a pris fin mardi à minuit. Cela portera un coup majeur au système commercial mondial, affirment les critiques, arguant que la situation risquait de créer un système de relations commerciales basé sur le pouvoir plutôt que sur des règles internationales contraignantes.

Les États-Unis ont maintenant recours au protectionnisme, aux subventions et aux droits de douane, qui sont clairement illégaux en vertu des règles de l’OMC qu’ils avaient précédemment acceptées. Mais comme il a réussi, sans avoir d’argument sérieux, à détruire le tribunal de l’OMC, il n’est plus un moyen direct d’être pénalisé pour cela. Mais le commerce n’est qu’un domaine des relations internationales et d’autres membres de l’OMC ont trouvé des moyens de résoudre les différends même sans son tribunal. Les enjeux sont beaucoup plus importants lorsqu’il s’agit de questions de paix et de guerres menées avec un objectif de génocide.

Bertrand conclut : Cependant, la plupart des pays ne veulent pas vivre dans un monde où "manger ou se faire manger"/"pourrait faire droit", sans règles ni normes. Un nouveau système verra donc le jour. Les plus grandes inconnues étant : peut-il survenir sans une guerre mondiale majeure, qui dirigera la construction de ses fondations et comment peut-il être mis en place pour que cette fois-ci celui-ci soit équitable pour tous et respecté par tous? Je vous laisse le soin de réfléchir à ces questions.