Les "Morts de la Covid" sont des récupérations des autres causes de décès (Vidéos)

- SLT 1.12.20 Selon un article de la Johns Hokpins University News-Letter, la Covid-19 n'a pas augmenté le pourcentage des décès des personnes âgées ni le nombre total des décès aux USA en 2020. L'article a depuis été retiré du site web (Vidéo)

Un article publié par une étudiante en neurosciences de l'Université Johns Hopkins reprenant les travaux de la Dre Geneviève Briand, professeure en économie et statistiques avancées à l'Université John Hopkins et directrice adjointe du programme de maîtrise en économie appliquée à Hopkins, allègue en s'appuyant sur ses travaux (à partir d'une analyse des données des CDC étatsuniens) que les décès liés à la Covid-19 n'ont pas augmenté le nombre de décès annuel par rapport aux précédentes années notamment par rapport à 2018. Rappelons que le Centre Johns Hopkins fournit des données statistiques mondiales concernant la Covid-19. Selon cet article paru dans The Johns Hopkins University News-Letter (JHUNewsLetter), il y a une illusion d'une augmentation des décès liés à la Covid car de nombreux décès par maladies cardio-vasculaires ont été étiquetés décès liés à la Covid-19. En fait, on constate une baisse significative et surprenante des décès liés aux maladies cardio-vasculaires mais aussi aux autres causes en 2020 comparativement aux années précédentes. Selon la Pre. Briand dont les analyses épidémiologiques sont reprises dans l'article de Yanni Gu et dans un webinar de l'Université Johns Hopkins : "La diminution totale des décès par d'autres causes est presque exactement égale à l'augmentation des décès par la COVID-19. Cela suggère, selon Briand, que le nombre de décès par COVID-19 est trompeur. Briand pense que les décès dus aux maladies cardiaques, aux maladies respiratoires, à la grippe et à la pneumonie peuvent avoir été plutôt reclassés comme étant dus à la COVID-19". En d'autres termes, la Pre Briand explique que les décès dus à d'autres causes sont classés à tort dans la catégorie "Covid19", ce qui gonfle les chiffres et conduit à une présentation trompeuse de la situation "pandémique". Selon cette chercheuse, "non seulement la COVID-19 n'a eu aucun effet sur le pourcentage de décès des personnes âgées, mais il n'a pas non plus augmenté le nombre total de décès" aux Etats-Unis....Il est intéressant de noter que, comme le montre le tableau ci-dessous, la diminution totale des décès par d'autres causes est presque exactement égale à l'augmentation des décès par la COVID-19. Cela suggère, selon Briand, que le nombre de décès par COVID-19 est trompeur. Briand pense que les décès dus aux maladies cardiaques, aux maladies respiratoires, à la grippe et à la pneumonie peuvent avoir été plutôt reclassés comme étant dus à la COVID-19...Lire la suite