IERES a rapporté que l’aile militaire de Centuria a commencé à s’entraîner en 2018 à l’Académie nationale de l’armée ukrainienne Hetman Petro Sahaidachny (NAA), la « première institution d’enseignement militaire de Kiev et un important centre d’assistance militaire occidentale au pays ». De là, de nombreux membres du groupe ont été entraînés par de grandes institutions militaires occidentales aux côtés d’officiers des forces spéciales britanniques, canadiennes et étatsuniennes. À son tour, ses membres se sont rendus dans des centres d’entraînement militaires occidentaux, répandant le néonazisme à chaque étape du chemin. En mars 2018, une controverse majeure au sujet du néonazisme sans vergogne d’Azov a incité le Congrès américain à interdire la fourniture d’« armes, de formation ou d’autre aide » à Azov, qui est officiellement intégrée à la Garde nationale ukrainienne depuis 2014. Pourtant, alors que des militants et certains législateurs ont depuis exhorté Washington à désigner Azov comme organisation terroriste, Washington refuse de le faire. Et aucun gouvernement occidental n’a exigé que Kiev purge le mouvement fasciste de ses forces armées, ou se dissocie autrement d’Azov.

Les activités de Centuria sont décrites dans un rapport détaillé de l’Institut d’études européennes, russes et eurasiennes (IERES) de l’Université George Washington. Il note que l’organisation mère du groupe est une « Ordre auto-décrit d’officiers militaires « traditionalistes européens » qui ont pour objectif déclaré de remodeler l’armée du pays selon des lignes idéologiques de droite et de défendre l’« identité culturelle et ethnique » des peuples européens contre les politiques et les bureaucrates de « Bruxelles » :

à la mi-février, Junge Welt de Berlin a révélé comment Centuria, une faction néonazie ukrainienne ultra-violente, s’est cimentée dans six villes allemandes depuis la guerre en Ukraine et cherche à étendre ses activités à travers l’Europe, influencer les populations et les gouvernements à adopter leur horrible vision du monde. Fait troublant, ce ne sont pas les seuls militants fascistes de Kiev ayant de grandes ambitions politiques et sociétales, sous le nom de Centuria. Comme nous le verrons, il y a de fortes indications que ce dernier est la progéniture monstrueuse du renseignement britannique.

Il se peut que Centuria ait été explicitement créé pour contourner les obstacles juridiques et éviter le tollé public associé au soutien direct du bataillon Azov, décrit par The Guardian en septembre 2014 comme « la plus grande arme » et « la plus grande menace » à la fois. Une autre explication complémentaire est que Centuria était destiné à universaliser la politique ultranationaliste et les perspectives largement détenues par les militants de Maïdan parrainés par l’Occident, et à populariser leurs vues d’extrême droite parmi la population ukrainienne en général. Après tout, la prépondérance des fascistes ukrainiens à la tête de Maïdan ne s’est pas traduite par un succès électoral et un pouvoir politique formel par la suite.





Main britannique cachée ?

Qui ou quoi a finalement dirigé la sinistre mission de Centuria n’est pas clair. Pourtant, il y a des échos palpables dans la poussée du groupe à « réformer » l’armée de Kiev, avant d’exporter son dogme fasciste à travers l’Europe, dans les grands desseins diaboliques de Chris Donnelly, conseiller en défense du gouvernement britannique et de l’OTAN de longue date. Ce journaliste a exposé à plusieurs reprises sa direction secrète de la première contribution de la Grande-Bretagne à la guerre par procuration en Ukraine, en conjonction avec des Lituaniens ultranationalistes et anti-communistes.

Bien avant que les forces de Moscou n’entrent en Ukraine, Donnelly a fait valoir publiquement et en privé que l’Occident était déjà en guerre avec la Russie, mais les politiciens, les experts, les hommes d’affaires et les citoyens ne le savaient tout simplement pas. En 2017, il a condamné les représentants de l’État et les citoyens d’Europe et d’Amérique du Nord pour « avoir essayé de faire face à une situation de guerre, mais avec une mentalité de temps de paix » :

« Nous avons tout naturellement choisi nos dirigeants – politiciens, chefs d’entreprise et conseils d’administration, même nos généraux – pour leurs capacités à briller dans un environnement de paix. Par conséquent, nous sommes maintenant en difficulté. »

À ce titre, M. Donnelly a cherché à « réveiller les gens et à exiger une réponse », comme une augmentation des dépenses de défense, la réintroduction de la conscription et l’adoption d’une position hostile envers la Russie [...] des objectifs qui auraient certainement été avancés par la prolifération de l’idéologie d’Azov dans les armées occidentales. Dans les semaines qui ont suivi le renversement par les États-Unis du président ukrainien démocratiquement élu Viktor Ianoukovitch, Donnelly a conseillé en privé le leader nationaliste Anatoliy Hrytsenko sur des « mesures militaires » progressistes contre la Russie.

Cela comprenait l’exploitation minière du port de Sébastopol, la destruction des avions de chasse MiG en Crimée et l’activation d’armes antisatellites, qui auraient pu facilement déclencher la Troisième Guerre mondiale si elles avaient été exécutées. Ancien colonel de l’armée ukrainienne, Hrytsenko a reçu une formation approfondie de l’armée américaine et a également été impliqué de manière centrale dans la révolution orange de 2004 orchestrée par les États-Unis à Kiev. Il a ensuite été nommé ministre de la Défense sous le président ukrainien soutenu par l’Occident, Viktor Iouchtchenko.

Il a utilisé sa position pour poursuivre agressivement l’adhésion à l’OTAN, malgré une opposition publique écrasante. Les liens de Hrytsenko avec Donnelly, sur le conseil duquel l’établissement de sécurité nationale des États-Unis s’est appuyé sur les efforts d’expansion de l’OTAN post-soviétique, ont peut-être été forgés à ce moment-là. Hrytsenko semble également avoir eu une connaissance intime d’un stratagème d’opposition pivot au début de Maïdan, le 30 novembre 2013. La connivence a vu le groupe paramilitaire fasciste du Secteur droit attaquer la police, ce qui a déclenché un « ordre de dispersion » à la police, pour dégager les manifestants des espaces publics de Kiev.

Il y a eu des affrontements brutaux entre les manifestants et les autorités qui ont eu lieu à 4 heures du matin. Selon Hrytsenko, les dirigeants de Maïdan étaient au courant de l’ordre de dispersion mais n’ont pas averti les manifestants. L’agitation a été filmée par les équipes d’information d’Inter TV, qui se trouvaient sur place à l’époque, et dûment déformée par la station comme une violence non provoquée sanctionnée par l’État envers les militants étudiants pacifiques. Cela a produit des émeutes le lendemain à travers Kiev.

Par coïncidence, l’ordre a été donné par le ministre du gouvernement Serhii Liovochkin, copropriétaire d’Inter TV. Plusieurs responsables au sein du gouvernement de Ianoukovitch ont été poursuivis après Maïdan pour avoir émis et supervisé l’ordre de dispersion, et pour d’autres tactiques musclées déployées contre les manifestants. Ceux qui n’ont pas été poursuivis ont généralement fui l’Ukraine. Pourtant, Liovochkin est resté à Kiev indemne.

Dans les mois qui ont suivi le coup d’État de Maïdan, un essai publié sur le site Web de l’Institut Donnelly pour l’État a préconisé de cibler de multiples « mesures anti-subversives » à Moscou, afin de produire « un conflit armé du genre démodé que la Grande-Bretagne et l’Occident pourraient gagner. »

Nous assistons maintenant en temps réel au démantèlement de ce projet monstrueux dans la steppe orientale de l’Ukraine. L’effondrement de Kiev ne peut pas être loin. Quand ce jour arrivera, Centuria sera à l’affût dans toute l’Europe, prête à rendre justice aux gens et aux gouvernements qui l’ont permis.