Les troupes allemandes arrivent en Lituanie, leur premier déploiement étranger à long terme depuis la Seconde Guerre mondiale (AP)

Les troupes allemandes arrivent en Lituanie, leur premier déploiement étranger à long terme depuis la Seconde Guerre mondiale

Article originel : German troops arrive in Lithuania, their first long-term foreign deployment since World War II

Par Liudas Dapkus

Associated Press, 09.04.24

VILNIUS, Lituanie (AP) — Les dirigeants lituaniens ont salué un « événement historique » alors que l’Allemagne a commencé lundi à déployer des troupes dans le pays balte — un membre de l’OTAN — pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les forces allemandes seront basées à l’extérieur de l'Allemagne à long terme.

Environ deux douzaines de soldats sont arrivés en Lituanie, jetant les bases pour que 150 autres les rejoignent plus tard cette année. Le déploiement devrait atteindre sa pleine capacité de 5000 personnes d’ici la fin de 2027...



Lire la suite