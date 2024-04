Les USA ne soutiennent pas une solution à deux Etats. Des documents qui ont fuité montrent que Biden a fait pression sur des pays pour s’opposer à l’adhésion de la Palestine à l’ONU (Common Dreams)

Des câbles divulgués montrent que Biden fait pression sur des pays pour s’opposer à l’adhésion de la Palestine à l’ONU

Article originel : Leaked Cables Show Biden Pressuring Nations to Oppose Palestine's UN Membership

Par Brett Wilkins

Common Dreams, 20.04.24

"C’est la preuve que le discours du président Biden sur une solution à deux Etats n’est rien d’autre que des paroles en l’air", a déclaré un ancien diplomate libanais.





Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies se prépare à voter jeudi sur la candidature de la Palestine à devenir membre à part entière de l’ONU, l’administration Biden - qui prétend soutenir l’État palestinien - fait pression sur les pays de l’UNSC pour tenter de remporter un "non" suffisant afin que les États-Unis puissent éviter de recourir à un veto.

Les câbles qui ont fuité et qui ont été obtenus par The Intercept montrent que les États-Unis exercent des pressions sur les membres du Conseil de sécurité, dont Malte — qui préside actuellement l’organisme — et l’Équateur...

