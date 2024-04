Plus de 40 personnes tuées dans les frappes israéliennes sur Alep en Syrie

Article originel : More than 40 people killed in Israeli strikes on Syria’s Aleppo: Reports

Al Jazeera, 01.04.24

Les attaques se sont intensifiées dans un contexte de guerre continue à Gaza et d’affrontements avec le Hezbollah à travers la frontière israélo-libanaise...

Lire la suite