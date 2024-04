Rencontrez Centuria, l’armée néo-nazie formée par l'Occident en Ukraine Article originel : Meet Centuria, Ukraine’s Western-trained neo-Nazi army Par Kit Klarenberg The GrayZone, 09.04.24

Une souche ukrainienne unique de néonazisme se répand dans toute l’Europe, qui préconise ouvertement la violence contre les minorités tout en recherchant de nouvelles recrues. Avec l’effondrement de l’armée de Kiev et un récit de trahison occidentale qui gagne de la monnaie, l’horreur infligée aux habitants du Donbass pendant une décennie pourrait très bientôt arriver dans une ville près de chez vous.



Centuria, une faction néonazie ukrainienne ultra-violente, s’est cimentée dans six villes d’Allemagne et cherche à étendre sa présence locale. Selon Junge Welt, un quotidien marxiste basé à Berlin, la croissance de l’organisation nazie a été « libre des services de sécurité locaux ».

Junge Welt retrace les origines de Centuria à un sommet néo-nazi d’août 2020 « à la lisière d’une forêt près de Kiev ». Là-bas, un ultranationaliste nommé Igor « Tcherkas » Mikhailenko a exigé que les « centaines de combattants d’autodéfense principalement masqués présents », qui étaient membres de la milice nationale fasciste de Kiev, « fassent des sacrifices pour l’idée d’une « grande Ukraine ».Patriote nazi de la division ukrainienne de Kharkiv, et commandant du bataillon Azov parrainé par l’État de 2014 à 2015, Mikhailenko a professé le désir de « détruire tout ce qui est anti-ukrainien ».

Junge Welt rapporte que depuis 2017, la milice nationale « pratiquait la justice par justiciers brutaux » dans toute l’Ukraine, y compris « tyranniser la scène LGBTQ ». Centuria a ensuite été blâmé pour une attaque terrifiante de novembre 2021 contre une boîte de nuit gay à Kiev, dans laquelle ses membres ont agressé les fêtards avec des matraques et du gaz poivre.

Maintenant, la même secte néonazie « a une ramification en Allemagne », a révélé Junge Welt. Le 24 août 2023, à l’occasion du 32e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine, Centuria a convoqué un « rassemblement nationaliste » dans la ville centrale de Magdebourg, « non refroidi par l’antifa et les médias critiques ».

Les participants ont fièrement posé avec le drapeau de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) fondée par le collaborateur nazi de la Seconde Guerre mondiale Stepan Bandera. Centuria se vantait à l’époque sur Telegram, « bien que les jeunes Ukrainiens ne soient pas dans leur patrie, ils commencent à s’unir ». Pendant ce temps, ils ont menacé les « ennemis » de leur pays d’une « tempête infernale », promettant que les « émigrants ukrainiens » n’oublieraient pas leur identité nationale pour quelques centaines d’euros.

Junge Welt rapporte que Centuria « recueille actuellement des fonds pour l’unité de combat de son organisation mère », commandée par Andriy Biletsky – le fondateur du bataillon Azov qui a tristement déclaré en 2014 que la mission de la nation ukrainienne était de « mener les races blanches du monde dans une dernière croisade… contre Untermenschen dirigé par les Sémites. » Chez eux, les membres de Centuria expriment des attitudes similaires à l’égard des musulmans, des Africains et des homosexuels, qu’ils appellent respectivement « califat allemand », « violeurs noirs » et « pédophiles ».

Maintenant, les membres du groupe travaillent dur pour transmettre leur vision idéologique aux futurs racistes à travers le continent. « Nous créons une nouvelle génération de héros! » s’enorgueillit la chaîne Telegram de Centuria. En conséquence, le groupe néo-nazi a organisé des voyages de randonnée dans les montagnes allemandes du Harz avec une association scoute nationaliste ukrainienne appelée Plast. Cette organisation a ouvert des chapitres à travers le monde occidental à partir des années 1950, en réponse à la persécution des fascistes et des nationalistes par l’Union soviétique. En plus de recevoir un endoctrinement idéologique, les jeunes membres de Plast peuvent avoir la possibilité d’améliorer leur condition physique et de recevoir une formation militaire. Comme Centuria le déclare de façon sinistre sur Telegram, « les gens libres ont des armes ».