Reportage en direct de la Syrie après 10 ans de sale guerre occidentale, avec Aaron Maté & Mohammad Marandi (Vidéo)

Le journaliste Aaron Mate et le professeur Mohammad Marandi viennent de se rendre en Syrie pour constater l’impact réel sur la population moyenne de la guerre de changement de régime occidentale qui a duré dix ans et des sanctions US/UE étouffantes. Ils parlent de leur voyage avec Max Blumenthal et Ben Norton du podcast Moderate Rebels.

Report back from Syria after 10 years of Western dirty war, with Aaron Maté & Mohammad Marandi/ Reportage en direct de la Syrie après 10 ans de sale guerre occidentale, avec Aaron Maté & Mohammad Marandi