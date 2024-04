Révélé : l’histoire cachée d’Israël en matière d’attaques contre l’Iran (MintPress News)

En effet, le CGRI iranien a été condamné pour avoir saisi dans le golfe Persique un porte-conteneurs associé à la compagnie maritime Zodiac Maritime du milliardaire israélien Eyal Ofer et de sa famille. En 2021, le pétrolier Mercer Street, que Zodiac Maritime exploitait également, a été heurté par des drones iraniens, provoquant une condamnation similaire. Pourtant, il y avait peu de choses à dire sur le rôle de l’entreprise israélienne dans la collaboration avec l’armée et les services de renseignement israéliens pour transporter des armes et des agents dans la région et mener des assassinats ou des missions de reconnaissance. Cependant, la « guerre de l’ombre » entre Israël et l’Iran n’a pas commencé avec les événements récents. Israël commet depuis 2010 des assassinats brutaux de scientifiques civils sur le sol iranien, tout en se livrant également à des actes d'espionnage qui mettent en danger des civils innocents dans le pays. Dès les années 2010, 2011 et 2012, des agents du Mossad israélien ont implanté des virus destinés à provoquer des dysfonctionnements dans les installations pétrolières et nucléaires iraniennes. Un autre type d’action provocatrice s’est produit en 2018, lorsqu’il a été signalé qu’une équipe du Mossad israélien avait perquisitionné un centre d’archives à Téhéran, volant des documents relatifs à son programme électronucléaire.



En 2020, le New York Times et le Washington Post ont rapporté qu'Israël avait posé des bombes à l'intérieur de la centrale nucléaire iranienne de Natanz, ce qui a failli provoquer une catastrophe environnementale et humanitaire. Plus tard cette année-là, le Mossad israélien a assassiné le plus grand scientifique nucléaire iranien , Mohsen Fakhrizadeh, à Téhéran. Puis, en avril 2021, une autre explosion s’est produite dans les installations de Natanz, dont le New York Times a rapporté qu’elle était l’œuvre d’Israël. Les Israéliens ont également formé des membres du groupe terroriste MEK pour mener des attaques contre des cibles civiles en Iran. La liste des cellules liées au Mossad qui ont été arrêtées par les autorités iraniennes ou qui ont commis des actes d’espionnage et de sabotage est tout simplement trop longue pour être longuement évoquée. Au début de l’année dernière, des responsables américains ont même déclaré à Reuters qu’une attaque suicide par drone visant une usine de la ville d’Ispahan était une attaque israélienne. Plus récemment, fin décembre, Israël a lancé des frappes aériennes sur Damas et assassiné Seyed Razi Mousavi, responsable du CGRI. Et en janvier, Israël a lancé des frappes aériennes à Damas, tuant cinq militaires iraniens et des citoyens syriens. Puis, début février, Israël a été accusé d’ avoir fait exploser des gazoducs en Iran. Aucune de ces actions, qui entraîneraient probablement une réponse de la plupart des pays, n’a incité l’Iran à lancer une frappe directe contre Israël. En plus de tout cela, Israël a été le principal partisan mondial des sanctions écrasantes de l'Occident qui ont eu un impact significatif sur la population civile iranienne, en particulier l'accès aux fournitures médicales vitales. L’AIPAC, le puissant groupe de pression israélien aux États-Unis, a travaillé dur pour empêcher l’adoption de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, puis a poussé l’administration Trump à se retirer unilatéralement avant de faire pression sur l’administration Biden pour qu’elle s’abstienne de relancer l’accord, bien qu’il s’agisse d’une promesse de campagne. . Israël a même joué un rôle dans l’ assassinat par l’administration Trump du général iranien chargé de combattre l’Etat islamique, Qassem Soleimani. Pourtant, malgré la longue histoire d'attaques documentées d'Israël contre l'Iran et environ 30 ans de fausses prédictions quant au moment où l'Iran serait censé développer une arme nucléaire, ce qui est la prémisse des sanctions occidentales, les grands médias tentent toujours de vendre au public le mensonge selon lequel Israël est une victime innocente et qu’il n’y avait aucune raison justifiable pour que l’Iran riposte.





* Robert Inlakesh est un analyste politique, journaliste et réalisateur de documentaires actuellement basé à Londres, au Royaume-Uni. Il a réalisé des reportages et vécu dans les territoires palestiniens occupés et anime l'émission « Palestine Files ». Réalisateur de « Le vol du siècle : la catastrophe palestinienne-israélienne de Trump ». Suivez-le sur Twitter @falasteen47