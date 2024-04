Risque de génocide à Gaza. La Cour Internationale de Justice statuera sur le soutien de l’Allemagne à Israël. Cela montre comment la géopolitique a changé (The Guardian)

La cour mondiale statuera sur le soutien de l’Allemagne à Israël. Cela montre comment la géopolitique a changé

Article originel : The world court will rule on Germany’s support for Israel. That shows how geopolitics has changed

Par Steve Crawshaw

The Guardian, 09.04.24

Les gouvernements occidentaux pourraient autrefois être confiants de protéger leurs amis. Le cas du Nicaragua montre que ces jours sont révolus